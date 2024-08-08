Кронпринц Иордании Хусейн показал лицо новорожденной дочери Иман (фото)

Девочка стала первой внучкой короля Абдаллы II и королевы Рании. Принцесса Иман появилась на свет 3 августа 2024 года.

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Кронпринц Иордании Хусейн впервые показал лицо новорожденной дочери. Семейными кадрами будущий король поделился в Instagram.

На фото сын королевы Рании и короля Абдаллы II позировал с женой Раджвой и их маленькой дочерью Иман, которая появилась на свет 3 августа 2024 года.

"Кто не благодарит людей, тот не благодарит Бога. Спасибо Nishami Royal Medical Services за оказание медицинской помощи Раджви и Иман за прошедший период", — написал новоиспеченный отец.

Кронпринц Хусейн и принцесса Раджва с дочерью Иман

Молодая мама была одета, по данным Royal Fashion Police, в светлое длинное платье греческого бренда EVI GRINTELA. На ногах Раджвы были белые кроссовки Alexander McQueen.

Тем временем сын короля Иордании забирал жену из роддома в белой рубашке и черных штанах.

Маленькая Иман получит титул Ее королевского Высочества и титул принцессы, однако королевой она не станет. По законам Иордании, линия престолонаследия переходит к представителям мужского пола, поэтому сейчас после Хусейна в очереди на трон идет его младший брат, принц Хашим.

Интересно, что одну из сестер кронпринца зовут Иман. Поэтому, вероятно, младенца назвали в ее честь.

Напомним, королевская семья Иордании в полном составе посетила юбилей короля Абдаллы II на престоле.

Также Фокус писал о дне рождения кронпринца Хусейна.