Кронпринц Йорданії Хусейн показав обличчя новонародженої доньки Іман (фото)

Дівчинка стала першою онукою короля Абдалли ІІ та королеви Ранії. Принцеса Іман зʼявилася на світ 3 серпня 2024.

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Кронпринц Йорданії Хусейн уперше показав обличчя новонародженої доньки. Сімейними кадрами майбутній король поділився в Instagram.

На фото син королеви Ранії та короля Абдалли ІІ позував з дружиною Раджвою та їхньою маленькою донькою Іман, яка зʼявилася на світ 3 серпня 2024 року.

"Хто не дякує людям, той не дякує Богу. Дякуємо Nishami Royal Medical Services за надання медичної допомоги Раджві та Іман за минулий період", — написав новоспечений батько.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва з донькою Іман

Молода мама була одягнена, за даними Royal Fashion Police, у світлу довгу сукню грецького бренду EVI GRINTELA. На ногах Раджви були білі кросівки Alexander McQueen.

Тим часом син короля Йорданії забирав дружину з пологового будинку в білій сорочці та чорних штанах.

Маленька Іман отримає титул Її королівської Високості та титул принцеси, проте королевою вона не стане. За законами Йорданії, лінія престолонаслідування переходить до представників чоловічої статі, тому наразі після Хусейна в черзі на трон йде його менший брат, принц Хашим.

Цікаво, що одну із сестер кронпринца звуть Іман. Тому, ймовірно, немовля назвали на її честь.

Нагадаємо, королівська родина Йорданії в повному складі відвідала ювілей короля Абдалли ІІ на престолі.

Також Фокус писав про день народження кронпринца Хусейна.