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Стиль жизни

9 августа 2024 года: апостола Матфея — что сегодня нельзя делать?

Апостола Матфея 9 августа 2024
Изображение апостола Матфея

Сегодня нельзя есть продукты животного происхождения и ссориться.

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Что случилось 9 августа?

Сегодня православная церковь почитает память святого апостола Матфея. Он с раннего детства интересовался христианской культурой и изучал священные писания. Когда миру явился Иисус Христос, Матфей одним из первых осознал, что это Мессия, и был предан Богу. Из-за этого он попал в список 70 апостолов, а после Вознесения Господнего и в число 12 апостолов. Умер после осуждения за распространение христианства.

Что нельзя делать 9 августа:

  • есть продукты животного происхождения (продолжается Успенский пост);
  • ссориться и злословить;
  • менять место работы.

Народные приметы и поверья:

  • дует южный ветер — зимой будет много снега;
  • какая сегодня погода — такая же будет еще долго;
  • утром много росы — будет теплый и ясный день;
  • плохая погода — в следующем году будет слабый урожай.

День ангела празднуют:

Алексей, Антон, Дмитрий, Леонтий, Иван.

Родились 9 августа:

1938 год — Леонид Кучма, президент Украины (1994–2004);

1963 год — Уитни Хьюстон, американская певица, актриса, продюсер, фотомодель.

Также в этот день:

1483 год — открыли Сикстинскую капеллу;

1803 год — первая демонстрация парохода, изобретенного Робертом Фултоном;

1910 год — американец Алва Фишер получил патент на электрическую стиральную машину;

1945 год — взрыв атомной бомбы в Нагасаки.

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