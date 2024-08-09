Блогер Александр Залиско попал в аварию (видео)

Блогер уверяет, что ДТП произошло не по его вине. Обе машины в результате столкновения получили различные повреждения.

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31-летний черновицкий блогер Александр Залиско, который сейчас проживает в Киеве, попал в ДТП. Об этом он сообщил у себя на странице в Инстаграм.

В частности, он сообщил, что происшествие случилось на Берестейском проспекте в сторону центра Киева. По словам блогера, виновником аварии был не он.

"Еду я по Берестейскому проспекту в сторону центра Киева. Четыре полосы в одну сторону. Я во второй справа, то есть почти крайняя справа. Перестраиваюсь на одну влево (там свободно) и немного сбавляю скорость, потому что заезд на мост. Вижу в зеркало, что сзади появляется авто и будто быстро движется. Но дистанция у нас большая, метров 200, ну думаю, человек видит меня. Но что-то свет чужой машины быстро приближается. Слышу как начинает тормозить и дальше сильный удар сзади. Оказалось, что он сместился в эту полосу в которую сместился я с другой полосы. Как сам он мне сказал, он видел меня. То ли он задумался, то ли завтыкал, не знаю", — уточнил Александр Залиско.

Блогер также рассказал, что в машине он был сам, в автомобиле, который протаранил его было четверо молодых студентов в возрасте около 20 лет — две девушки и двое парней.

"Слава Богу, что я в тот момент был максимально собран, сконцентрирован. Я начал ловить машины, потому что там же защитные отбойники слева и справа. Меня бросает влево, я выруливаю, меня бросает вправо я выруливаю, и я не задел своей машиной, ни левый, ни правый отбойник, ни машину спереди, никого. Когда все это происходило, я остановился, вышел, я был с максимально холодным умом, сконцентрирован, ноль эмоций, ноль паники. Я понимаю, что я скорее всего в себе это глушил. Потом когда мы уже все вызвали полицию, все оформили и я уже поехал домой. Где-то час ночи, я только тогда понял и долго не мог заснуть", — рассказал блогер.

По его словам, к счастью, все живы, а машины получили механические повреждения. Александр Залиско также уточнил, что водитель был трезв и был максимально вежлив, он сразу признал свою вину. Сейчас участники транспортного происшествия решают вопрос со страховой компанией.

Напомним, ранее мы писали, что Брэд Питт не может связаться с сыном Паксом после аварии.

Кроме этого, Фокус писал, что на Ровенщине произошло масштабное ДТП: среди пострадавших много детей.