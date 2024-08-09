На Ровенщине произошло масштабное ДТП: среди пострадавших много детей (фото)

Столкнулись "Volkswagen Taurang" и "Mitsubishi Pagero sport". Пострадавших доставили в больницу.

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В четверг, 8 августа, около 15:30 неподалеку от села Маюничи Варашского района Ровенской области произошло дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Нацполиция.

В результате столкновения на автодороге "Киев-Ковель-Ягодин" автомобилей "Volkswagen Taurang" и "Mitsubishi Pagero sport" травмы получили шестеро взрослых в возрасте от 18 до 60 лет и четверо детей — от одного года до 15 лет.

Пострадавшие в аварии были доставлены в больницу, их состояние оценивают медики.

Следователи полиции открыли уголовное производство по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Санкция этой статьи предусматривает штраф от 51 до 85 тысяч гривен, или исправительные работы до двух лет, или арест до шести месяцев, или ограничение свободы до трех лет, с лишением права управлять транспортом до трех лет.

Напомним, 6 августа на улице Глубочицкой в Шевченковском районе Киева произошла масштабная авария. Трамвай, у которого отказали тормоза, покатился со склона и протаранил более 10 автомобилей.

Фокус писал, что 17 июля в селе Давыдов Львовской области на трассе "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" столкнулись автопоезд "МАН" и рейсовый автобус. Погибли четыре человека, пострадали семь человек.