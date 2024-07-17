Четверо погибших и семеро травмированных: на Львовщине столкнулись автобус и грузовик

В Нацполиции сообщают, что среди пострадавших — четырехлетний ребенок. Причина ДТП устанавливается, однако накануне в регионе прошел дождь и дорога оставалась влажной.

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Во Львовской области произошла масштабная авария. На трассе "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов" в пределах села Давыдов столкнулись автопоезд "МАН" и рейсовый автобус. Погибли четыре человека, среди них водитель грузовика, пострадали семеро. Об этом сообщают в Нацполиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 июля, около 10:10. Как предварительно установили правоохранители, столкнулись маршрутный автобус "БАЗ" сообщением "Львов-Вибрановка" и автопоезд "МАН". В результате столкновения погибли водитель автопоезда и трое пассажиров автобуса. Водитель автобуса и шестеро пассажиров маршрутки, среди которых четырехлетний мальчик, получили телесные повреждения и доставлены в больницу.

На фото с места происшествия видно, что кабина грузовика сильно повреждена. Чтобы достать тело водителя, спасателям пришлось применить спецсредства. Сам грузовик съехал в кювет.

Авария на Львовщине Фото: Нацполиция Авария на Львовщине Фото: ГСЧС Авария на Львовщине Фото: Нацполиция

Автобус также изуродовало: кабина почти уничтожена, в салоне повылетали окна.

Авария на Львовщине Фото: ГСЧС

На месте происшествия работают правоохранители — устанавливают обстоятельства столкновения, уточняют личные данные водителей транспортных средств, а также пострадавших. Что стало причиной аварии — пока неизвестно, но в области прошел сильный дождь и дорога оставалась мокрой.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, в конце июня в Словакии произошла масштабная авария: столкнулся поезд сообщением Будапешт-Прага, в котором находились граждане Украины и пассажирский автобус.