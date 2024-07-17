Четверо загиблих та семеро травмованих: на Львівщині зіткнулися автобус та вантажівка

У Нацполіції повідомляють, що серед постраждалих – чотирирічна дитина. Причина ДТП встановлюється, однак напередодні в регіоні пройшов дощ і дорога залишалася вологою.

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У Львівській області сталась масштабна аварія. На трасі "Мукачево-Івано-Франківськ-Львів" в межах села Давидів зіткнулись автопоїзд "МАН" та рейсовий автобус. Загинули четверо людей, серед них водій вантажівки, постраждали семеро. Про це повідомляють у Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 17 липня, близько 10:10. Як попередньо встановили правоохоронці, зіткнулись маршрутний автобус "БАЗ" сполученням "Львів-Вибранівка" та автопоїзд "МАН". Внаслідок зіткнення загинули водій автопоїзда та троє пасажирів автобуса. Водій автобуса та шестеро пасажирів маршрутки, серед яких чотирирічний хлопчик, отримали тілесні ушкодження та доставлені до лікарні.

На фото з місця події видно, що кабіна вантажівки сильно пошкоджена. Щоб дістати тіло водія, рятувальникам довелось застосувати спецзасоби. Сама вантажівка з'їхала у кювет.

Аварія на Львівщині Фото: Нацполіція Аварія на Львівщині Фото: ДСНС Аварія на Львівщині Фото: Нацполіція

Автобус також понівечило: кабіну майже знищено, у салоні повилітали вікна.

Аварія на Львівщині Фото: ДСНС

На місці події працюють правоохоронці – встановлюють обставини зіткнення, уточнюють особисті дані водіїв транспортних засобів, а також потерпілих. Що стало причиною аварії – наразі невідомо, але в області пройшов сильний дощ і дорога лишалась мокрою.

За фактом слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, наприкінці червня у Словаччині сталась масштабна аварія: зіткнувся потяг сполученням Будапешт–Прага, в якому перебували громадяни України та пасажирський автобус.