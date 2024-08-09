Блогер Олександр Заліско потрапив в аварію (відео)

Блогер запевняє, що ДТП сталась не з його вини. Обидві автівки внаслідок зіткнення дістали різні пошкодження.

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31-річний чернівецький блогер Олександр Заліско, який наразі проживає в Києві, потрапив в ДТП. Про це він повідомив у себе на сторінці в Інстаграм.

Зокрема, він повідомив, що подія трапилася на Берестейському проспекті в сторону центра Києва. За словами блогера, винуватцем аварії був не він.

"Їду я по Берестейському проспекті в сторону центра Києва. Чотири смуги в одну сторону. Я в другій справа, тобто майже крайня справа. Перелаштовуюсь на одну вліво (там вільно) і трішки зменшую швидкість, бо заїзд на міст. Бачу в дзеркало, що ззаду з’являється авто і ніби швидко рухається. Але дистанція в нас велика, метрів 200, ну думаю, людина бачить мене. Але щось світло чужої машини швидко наближається. Чую як починає гальмувати і далі сильний удар ззаду. Виявилося, що він змістився в цю смугу в яку змістився я з іншої смуги. Як сам він мені сказав, він бачив мене. Чи він задумався, чи завтикав, не знаю", — уточнив Олександр Заліско.

Блогер також розповів, що в автівці він був сам, в автомобілі, який протаранив його було четверо молодих студентів віком близько 20 років — двоє дівчат та двоє хлопців.

"Слава Богу, що я у той момент був максимально зібраний, сконцентрований. Я почав ловити машини, бо там же захисні відбійники зліва і справа. Мене кидає вліво, я вирулюю, мене кидає вправо я вирулюю, і я не зачепив своєю машиною, ні лівий, ні правий відбійник, ні машину спереду, нікого. Коли все це відбувалося, я зупинився, вийшов, я був з максимально з холодним розумом, сконцентрований, нуль емоцій, нуль паніки. Я розумію, що я скоріше за все в собі це глушив. Потім коли ми вже все викликали поліцію, все оформили і я вже поїхав додому. Десь перша ночі, я аж тоді зрозумів і довго не міг заснути", — розповів блогер.

За його словами, на щастя, всі живі, а автівки отримали механічні пошкодження. Олександр Заліско також уточнив, що водій був тверезий і був максимально ввічливий, він одразу визнав свою вину. Наразі учасники транспортної пригоди вирішують питання зі страховою компанією.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бред Пітт не може звʼязатися із сином Паксом після аварії.

Крім цього, Фокус писав, що на Рівненщині сталася масштабна ДТП: серед постраждалих багато дітей.