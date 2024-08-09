Несмотря на все риски: легкоатлет с COVID-19 завоевал бронзу на Олимпиаде в Париже (фото, видео)

Все протоколы по борьбе с коронавирусной инфекцией отменены на Играх в Париже. Ноа Лайлз и его тренер знали об опасном диагнозе, но держали это в тайне.

Related video

Американский легкоатлет Ноа Лайлз с COVID-19 8 августа пробежал финальный забег на 200 метров среди мужчин и занял третье место. Правда после забега медики увезли его со стадиона "Стад де Франс" на коляске, сообщает NBC.

Летсиле Тебого принес Ботсване первую золотую медаль, преодолев расстояние за 19,46 секунды. Американец Кенни Беднарек завоевал серебро с результатом 19,62 секунды. Лайлс пробежал 200 метров за 19,70 секунды, а тремя днями ранее, 5 августа, Ноа завоевал олимпийскую золотую медаль в финальном забеге на 100 метров среди мужчин.

"Я проснулся рано утром во вторник, около 5 утра, чувствуя себя ужасно. Я знал, что это больше, чем просто боль от 100-метровки. Моей первой мыслью было не паниковать, я был в худших ситуациях, я был в худших условиях. Я старался пить как можно больше жидкости. Можно сказать, что это, конечно, сказалось, но я никогда не был так горд собой, что вышел сюда и получил бронзу", — заявил спортсмен.

Легкоатлет признался, что другие участники соревнований не знали о его диагнозе: "Мы старались держать это в тайне. Медицинский персонал, мой тренер и моя мама знали".

По словам Ноа, он не жалеет об участии в соревнованиях, несмотря на неизбежный риск распространения вируса среди других спортсменов, которых он обнял и пожал им руки после гонки. После поздравления своих коллег-конкурентов он упал и с трудом переводил дыхание, чем вызвал обеспокоенность членов своей команды, организаторов и болельщиков.

Легкоатлет Ноа Лайлз Фото: Getty Images

Удивительно, что спортсмен смог получить бронзовую медаль, ведь, по его словам, у него есть ряд других заболеваний: астма, аллергия, дислексия, СДВ, тревожность и депрессия. Позже чемпион признал, что вирус может лишить его возможности участвовать в эстафете 4x100 м, которая состоится в пятницу, 9 августа, в составе сборной США: "На данный момент я не знаю, я больше склоняюсь к тому, чтобы позволить сборной США заниматься своим делом. Они доказали, что могут справиться без меня".

Никаких правил, обязывающих спортсменов отказываться от участия в соревнованиях, не существует, поскольку все протоколы по борьбе с COVID-19 отменены на Играх в Париже.

Коронавирус на Олимпиаде-2024

Известно, что на Олимпийских играх в Париже более 40 спортсменов сдали положительные тесты на вирус. Британский пловец Адам Пити сдал положительный тест на COVID-19 на следующий день после завоевания серебра на дистанции 100 метров брассом, когда он плохо себя чувствовал, сообщила его команда. Претендентка на медаль из Австралии Лани Паллистер снялась с женского заплыва на 1500 метров вольным стилем из-за болезни.

Напомним, 8 августа сообщалось о том, что легкоатлетка по прозвищу "Халк" удивила болельщиков Олимпиады-2024 своим внешним видом.