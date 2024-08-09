Попри всі ризики: легкоатлет із COVID-19 завоював бронзу на Олімпіаді в Парижі (фото, відео)

Усі протоколи щодо боротьби з коронавірусною інфекцією скасовано на Іграх у Парижі. Ноа Лайлз і його тренер знали про небезпечний діагноз, але тримали це в таємниці.

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Американський легкоатлет Ноа Лайлз із COVID-19 8 серпня пробіг фінальний забіг на 200 метрів серед чоловіків і посів третє місце. Щоправда після забігу медики відвезли його зі стадіону "Стад де Франс" на візку, повідомляє NBC.

Летсіле Тебого приніс Ботсвані першу золоту медаль, подолавши відстань за 19,46 секунди. Американець Кенні Беднарек завоював срібло з результатом 19,62 секунди. Лайлз пробіг 200 метрів за 19,70 секунди, а трьома днями раніше, 5 серпня, Ноа завоював олімпійську золоту медаль у фінальному забігу на 100 метрів серед чоловіків.

"Я прокинувся рано вранці у вівторок, близько 5 ранку, почуваючись жахливо. Я знав, що це більше, ніж просто біль від 100-метрівки. Моєю першою думкою було не панікувати, я був у гірших ситуаціях, я був у гірших умовах. Я намагався пити якомога більше рідини. Можна сказати, що це, звісно, далося взнаки, але я ніколи не був так гордий собою, що вийшов сюди і здобув бронзу", — заявив спортсмен.

Легкоатлет зізнався, що інші учасники змагань не знали про його діагноз: "Ми намагалися тримати це в таємниці. Медичний персонал, мій тренер і моя мама знали".

За словами Ноа, він не шкодує про участь у змаганнях, попри неминучий ризик поширення вірусу серед інших спортсменів, яких він обійняв і потиснув їм руки після перегонів. Після привітання своїх колег-конкурентів він упав і насилу переводив подих, чим викликав занепокоєння членів своєї команди, організаторів і вболівальників.

Легкоатлет Ноа Лайлз Фото: Getty Images

Дивно, що спортсмен зміг здобути бронзову медаль, адже, за його словами, він має низку інших захворювань: астму, алергію, дислексію, СДУ, тривожність і депресію. Пізніше чемпіон визнав, що вірус може позбавити його можливості брати участь в естафеті 4x100 м, яка відбудеться в п'ятницю, 9 серпня, у складі збірної США: "На цей момент я не знаю, я більше схиляюся до того, щоб дозволити збірній США займатися своєю справою. Вони довели, що можуть впоратися без мене".

Жодних правил, які б зобов'язували спортсменів відмовлятися від участі в змаганнях, не існує, оскільки всі протоколи щодо боротьби з COVID-19 скасовано на Іграх у Парижі.

Коронавірус на Олімпіаді-2024

Відомо, що на Олімпійських іграх у Парижі понад 40 спортсменів здали позитивні тести на вірус. Британський плавець Адам Піті здав позитивний тест на COVID-19 наступного дня після завоювання срібла на дистанції 100 метрів брасом, коли він погано почувався, повідомила його команда. Претендентка на медаль з Австралії Лані Паллістер знялася з жіночого запливу на 1500 метрів вільним стилем через хворобу.

Нагадаємо, 8 серпня повідомлялося про те, що легкоатлетка на прізвисько "Халк" здивувала вболівальників Олімпіади-2024 своїм зовнішнім виглядом.