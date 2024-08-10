Кейт Миддлтон и принц Уильям готовят принца Джорджа к роли короля

Недавно первенец принца Уильяма отметил 11-й день рождения. Сейчас он второй в очереди на британский престол после отца.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям уже имеют план, как подготовить старшего сына Джорджа к его обязанностям короля в будущем. Об этом пишет Us Weekly.

Принц та принцесса Уэльские "постепенно" привлекают своего первенца к королевским выходам и пресс-мероприятиям, поскольку они "не хотят его напугать". Так считает королевский писатель Роб Джобсон, который недавно выпустил новую биографию Кэтрин Миддлтон.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Кроме этого, родители также поощряли Джорджа проводить больше времени со своим дедушкой, королем Великобритании Чарльзом III, чтобы наследник получил лучшее представление о своей будущей работе.

"Я считаю, что было очень важно, чтобы он сыграл роль пажа на коронации короля. Это дало ему настоящее ощущение величия и всех ожиданий", — отметил эксперт.

Джобсон также добавил, что принц Уильям, вероятно, опирался на собственный опыт, чтобы подготовить Джорджа взойти на трон, не перегружая его.

Принц Джордж Фото: princeandprincessofwales/instagram

Джордж, самый старший из трех детей Кейт и Уильяма, является наследником престола и может стать королем в будущем, но возникает вопрос, что произойдет с младшими Шарлоттой и Луи.

Источники, близкие к семье Уэльских, сообщили, что они приняли решение относительно двух младших детей. Уильям и его жена боятся, чтобы Шарлотта и Луи не повторили судьбу принца Гарри, чувствуя себя "запасными", поэтому будут пытаться воспитывать их подальше от Букингемского дворца.

Напомним, почему Кейт Миддлтон отказала королеве Елизавете II.

Также Фокус писал о сюрпризе от Кейт Миддлтон и принца Уильяма на их свадьбе.