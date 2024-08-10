Кейт Міддлтон та принц Вільям готують принца Джорджа до ролі короля

Нещодавно первісток принца Вільяма відзначив 11-й день народження. Наразі він другий у черзі на британський престол після батька.

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Кейт Міддлтон і принц Вільям уже мають план, як підготувати старшого сина Джорджа до його обов’язків короля в майбутньому. Про це пише Us Weekly.

Принц та принцеса Уельські "поступово" залучають свого первістка до королівських виходів і пресзаходів, оскільки вони "не хочуть його налякати". Так вважає королівський письменник Роб Джобсон, який нещодавно випустив нову біографію Кетрін Міддлтон.

Принц Джордж Фото: Getty Images

Окрім цього, батьки також заохочували Джорджа проводити більше часу зі своїм дідом, королем Великої Британії Чарльзом ІІІ, щоб спадкоємець отримав краще уявлення про свою майбутню роботу.

"Я вважаю, що було дуже важливо, щоб він зіграв роль пажа на коронації короля. Це дало йому справжнє відчуття величі та всіх очікувань", — зазначив експерт.

Джобсон також додав, що принц Вільям, ймовірно, спирався на власний досвід, щоб підготувати Джорджа зійти на трон, не перевантажуючи його.

Принц Джордж Фото: princeandprincessofwales/instagram

Джордж, найстарший із трьох дітей Кейт і Вільяма, є спадкоємцем престолу і може стати королем у майбутньому, але виникає питання, що станеться з меншими Шарлоттою та Луї.

Джерела, близькі до родини Уельських, повідомили, що вони прийняли рішення щодо двох менших дітей. Вільям та його дружина бояться, аби Шарлотта та Луї не повторили долю принца Гаррі, відчуваючи себе "запасними", тому намагатимуться виховувати їх подалі від Букінгемського палацу.

Нагадаємо, чому Кейт Міддлтон відмовила королеві Єлизаветі ІІ.

Також Фокус писав про сюрприз від Кейт Міддлтон та принца Вільяма на їхньому весіллі.