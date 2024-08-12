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Стиль жизни

Звезда сериала "Первые ласточки" рассказал, как получил повестку, но не пошел служить (видео)

Максим Самчик
Максим Самчик

Максим Самчик признался, что готовится к мобилизации и учится управлять дронами.

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26-летний актер Максим Самчик, известный ролью в сериале "Первые ласточки", рассказал, как получил повестку, однако не пошел служить на фронт. Подробностями актер поделился в интервью Алины Доротюк.

"Я такой, да, что делать? Воевать? Нет. Ехать куда-то? Не хочу. О везде же: "Вступай в ряды ТРО". Позвонил в военкомат. Говорят: "Приходи". Я пришел. Они говорят, нет у нас никакой ТРО. А ты не служил? Вот тебе повестка. Молодец, что пришел. Я такой, весело. Это было где-то 21 февраля (ред. 2022 года)",- рассказал актер.

По его словам, тогда он получил повестку на срочную службу. Тогда он прошел медицинскую комиссию, которая признала его непригодным. Причиной этому стали проблемы со здоровьем. В частности, как оказалось, Максим будучи студентом перенес несколько операций на брюшной полости, поскольку имел спаечную болезнь.

"Именно на срочную я не годился, но позвали. Сам пришел, сам взял повестку и пошел. Сказали, придешь 24. Я 24 пишу смс: "Мне приходить?", написали: "Нет"", — рассказал Самчик.

Уже после начала полномасштабной войны, актер присоединился к местной ТРО (ДФТГ — добровольческое формирование территориальной общины). Там актер вместе с другими стоял на блок-постах и проверял машины. Однако впоследствии ушел оттуда работать в книжный магазин.

Актер признался, что не планировал идти добровольно на фронт, однако уже в октябре его ждет повторное прохождение врачебной комиссии. Чтобы быть готовым, сейчас Максим проходит обучение управлению FPV.

"Говорят многие, что это все до лампочки, все равно пойдешь в пехоту. Ну, уж как будет", — пояснил Максим Самчик.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Цимбалюк откровенно объяснил, почему он не на фронте.

Кроме этого, Фокус писал, что группа "Антитела" перенесла дату концерта в Крыму.