Зірка серіалу "Перші ластівки" розповів, як отримав повістку, але не пішов служити (відео)

Максим Самчик зізнався, що готується до мобілізації та навчається керувати дронами.

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26-річний актор Максим Самчик, відомий за роллю в серіалі "Перші ластівки", розповів, як отримав повістку, однак не пішов служити на фронт. Подробицями актор поділився в інтервʼю Аліни Доротюк.

"Я такий, так, що робити? Воювати? Ні. Їхати кудись? Не хочу. О всюди ж: "Вступай до лав ТРО". Зателефонував у військкомат. Кажуть: "Приходь". Я прийшов. Вони кажуть, немає в нас ніякої ТРО. А ти не служив? От тобі повістка. Молодець, що прийшов. Я такий, весело. Це було десь 21 лютого (2022 року. — Ред.)", — розповів актор.

За його словами, тоді він отримав повістку на строкову службу. Він пройшов медичну комісію, яка визнала його непридатним. Причиною цьому стали проблеми зі здоровʼям. Зокрема, як виявилося, Максим бувши студентом переніс кілька операцій на черевній порожнині, оскільки мав спайкову хворобу.

"Саме на строкову я не годився, але покликали. Сам прийшов, сам взяв повістку і пішов. Сказали, прийдеш 24-го. Я 24-го пишу смс: "Мені приходити?", написали: "Ні"", — розповів Самчик.

Вже після початку повномасштабної війни актор долучився до місцевої ТРО (ДФТГ — добровольче формування територіальної громади). Там актор разом із іншими стояв на блокпостах і перевіряв автівки. Однак згодом пішов звідти працювати в книгарню.

Актор зізнався, що не планував іти добровільно на фронт, однак вже в жовтні на нього чекає повторне проходження лікарської комісії. Щоби бути готовим, зараз Максим проходить навчання з керування FPV.

"Кажуть багато, що це все до лампочки, все одно підеш в піхоту. Ну, вже як буде", — пояснив Максим Самчик.

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