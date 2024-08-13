"Мегалополис": вышел первый трейлер нового фильма Фрэнсиса Форда Копполы (видео)

Известно, что над этим фильмом режиссер фильмов "Крестный отец" и "Апокалипсис сегодня" Фрэнсис Форд Коппола работал с 1980-х годов.

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Фрэнсис Форд Коппола опубликовал первый тизер-трейлер своего эпического, самофинансируемого фильма "Мегалополис". Видео было опубликовано в понедельник, 12 августа, вечером, на ютуб-канале ADASTRA CINEMA.

Согласно официальному синопсису, "Мегалополис" — это римская эпическая басня, действие которой происходит в воображаемой современной Америке. Город Нового Рима должен измениться, что вызвало конфликт между Цезарем Катилиной (Адам Драйвер), гениальным художником, который стремится прыгнуть в утопическое, идеалистическое будущее, и его оппозицией, мэром Франклином Цицероном (Джанкарло Эспозито), который остается преданным регрессивному статус-кво, увековечение жадности, особые интересы и партизанская война. Между ними разрывается светская львица Джулия Цицерон (Натали Эммануэль), дочь мэра, чья любовь к Сезару разделила ее преданность, заставив ее открыть то, чего, по ее мнению, заслуживает человечество".

Трейлер начинается с голоса за кадром, который размышляет об упадке империй: "Когда умирает империя? Разрушается в один страшный миг? Нет, нет. Но наступает время, когда люди больше в это не верят", — перед тем как перейти к гонкам римских колесниц, городского неба и сцен протеста.

Главную роль в фильме "Мегалополис" исполняет 40-летний американский актер Адам Драйвер, который получил известность благодаря своей роли в комедийном сериале Лины Данэм "Девчонки".

Также в актерском составе зрители смогут увидеть 66-летнего американского актера Джанкарло Эспозито, которого ранее можно было увидеть в фильме "Эбигейл", 38-летнего американского актера Шай ЛаБаф, который снимался в "Трансформеры: Темная сторона Луны", 85-летнего Джона Войта, который играл в фильмах "Трансформеры" и "Сокровище нации", 44-летнего Джейсона Шварцмана, который играл в фильмах "Скотт Пилигрим против мира" и "Спасение мистера Бэнкса", 63-летний Лоуренс Фишберн, которого ранее могли видеть в фильмах "Матрица".

Кроме этого, в женском составе будет 35-летняя английская актриса Натали Эммануэль, которая ранее снималась в фильме "Форсаж", "Бегущий по лабиринту: Испытание огнем", 40-летняя американская актриса Обри Плаза, которая ранее играла в фильме "Преступница Эмили", 67-летнюю Кэтрин Хантер, которая играла роль в "Гарри Поттер и орден Феникса".

Как сообщается, съемки фильма стоили 120 миллионов долларов, которые были частично профинансированы за счет продажи значительной части винной империи режиссера. В прокате "Мегалополис" выйдет уже в сентябре 2024 года.

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