"Мегалополіс": вийшов перший трейлер нового фільму Френсіса Форда Копполи (відео)

Відомо, що над цим фільмом режисер фільмів "Хрещений батько" і "Апокаліпсис сьогодні" Френсіс Форд Коппола працював з 1980-х роках.

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Френсіс Форд Коппола опублікував перший тизер-трейлер свого епічного, самофінансованого пристрасного фільму "Мегалополіс". Відео було опубліковане у понеділок, 12 серпня, увечері, на ютуб-каналі ADASTRA CINEMA.

Згідно з офіційним синопсисом, "Мегалополіс" — це римська епічна байка, дія якої відбувається в уявній сучасній Америці. Місто Нового Риму має змінитися, що спричинило конфлікт між Цезарем Катіліною (Адам Драйвер), геніальним художником, який прагне стрибнути в утопічне, ідеалістичне майбутнє, та його опозицією, мером Франкліном Цицероном (Джанкарло Еспозіто), який залишається відданим регресивному статус-кво, увічнення жадібності, особливі інтереси та партизанська війна. Між ними розривається світська левиця Джулія Ціцерон (Наталі Еммануель), донька мера, чия любов до Сезара розділила її відданість, змусивши її відкрити те, чого, на її справді, заслуговує людство".

Трейлер починається з голосу за кадром, який роздумує про занепад імперій: "коли вмирає імперія? Чи руйнується в одну страшну мить? Ні, ні. Але настає час, коли люди більше в це не вірять", — перед тим як перейти до перегонів римських колісниць, міського неба та сцен протесту.

Головну роль у фільмі "Мегалополіс" виконує 40-річний американський актор Адам Драйвер, який здобув популярність завдяки своїй ролі в комедійному серіалі Ліни Данем "Дівчата".

Також у акторському складі глядачі можуть побачити 66-річного американського актора Джанкарло Еспозіто, якого раніше можна було побачити у фільмі Ебіґейл, 38-річного американського актора Шай ЛаБаф, який знімався у "Трансформери: Темний бік Місяця", 85-річного Джона Войта, який грав у фільмах "Трансформери" та "Скарб нації", 44-річного Джейсона Шварцмана, який грав у фільмах "Скотт Пілігрим проти світу" і "Порятунок містера Бенкса", 63-річний Лоуренс Фішберн, якого раніше могли бачити в фільмах "Матриця".

Крім цього, в жіночому складі буде 35-річна англійська акторка Наталі Еммануель, яка раніше знімалася у фільмі "Форсаж", "Той, що біжить лабіринтом: Випробування вогнем", 40-річна американська акторка Обрі Плаза, яка раніше грала у фільмі "Злочинниця Емілі", 67-річну Кетрін Хантер, яка грала роль у "Гаррі Поттер та орден Фенікса".

Як повідомляється, зйомки фільму коштували 120 мільйонів доларів, які були частково профінансовані за рахунок продажу значної частини винної імперії режисера. В прокаті "Мегалополіс" вийде вже у вересні 2024 року.

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