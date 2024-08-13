Жена Владимира Остапчука рассекретила, как назовет сына

Владимир и Екатерина Остапчук в ожидании первенца. Семья решила не тянуть интригу и уже сообщила, как назовет сына.

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24-летняя Екатерина Полтавская, которая в ожидании первенца от шоумена и телеведущего Владимира Остапчука, рассекретила, что по ПДД станет мамой в декабре 2024 года. Такую информацию она сообщила у себя на странице в Инстаграм.

В частности, Екатерина опубликовала скрин переписки с папой, который предлагает варианты имени для малыша. В них папа девушки пишет, что выбрал имена святых с 17 по 27 декабря, именно на этот период врачи предварительно прогнозируют рождение ребенка.

"Мой папа, когда узнал пол и приблизительную дату родов: "Посмотрю в праздниках на 22.12, +5 дней вперед и назад. Имена святых с 17.12 — 27.12 — Иван, Амвросий, Потапий, Карила, Мина, Иосаф, Даниил, Никон, Спиридон, Евгений, Орест, Мардария, Фиса, Мардарий, Филимон". Спиридон", — написала Екатерина.

Заметим, что ранее Екатерина сообщила, что они с Владимиром ждут рождения сыночка. Для Екатерины это первый ребенок. У Владимира же уже есть двое детей от первого брака с Еленой Войченко — Эмилию и Эвана-Александра. Сейчас дети вместе с мамой живут в Канаде.

Екатерина Полтавская рассекретила, когда станет мамой

У себя на странице в Инстаграм девушка также рассказала, что планирует партнерские роды на которых будет присутствовать мужчина.

"В этом вопросе других вариантов быть не может для меня. "Любишь кататься — люби и саночки возить", — написала Екатерина.

Кроме этого молодая жена Остапчука сообщила, что уже выбрала имя для сына, которого решили назвать Тим — Тимофей.

Напомним, ранее мы писали, что Екатерину Полтавскую оскорбила работница МОН: теперь жена Остапчука требует ее уволить.

Кроме этого, Фокус писал, что Владимир Остапчук попал в скандал из-за отсрочки от армии.