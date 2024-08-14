Почему у вашей кошки глаза разного цвета

Кошка или кот с глазами разного цвета – настоящий экзот среди домашних животных.

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Кошки с разноцветными глазами — явление довольно редкое и потому еще более интересное. Что такое гетерохромия и какие мифы существуют вокруг нее, рассказал ресурс Cats Protection.

Что такое гетерохромия?

Гетерохромией называется нарушение пигментации радужной оболочки глаз из-за недостатка или избытка красящего пигмента. Она может быть врожденной и приобретенной. Обычно наиболее выраженное отличие в цвете глаз в этом случае появляется к 3 месяцам жизни. Приобретенная гетерохромия может возникнуть в любом возрасте, чаще всего по причине некоторых заболеваний и под влиянием некоторых лекарственных средств.

Данное явление может затрагивать глаз полностью (полная гетерохромия), какой-то участок глаза (секреторная гетерохромия) или только часть радужки глаза (кольцевая гетерохромия).

У кошек с гетерохромией обычно одна радужная оболочка (цветная часть глаза) голубая. Другая может быть зеленой, коричневой или желтой. Гетерохромия может также поражать собак и даже людей.

Что вызывает гетерохромию у кошек?

Все котята рождаются с глазами, которые кажутся голубыми из-за отсутствия пигмента в радужной оболочке. В течение первых нескольких недель/месяцев жизни пигмент, называемый меланином, распределяется по радужной оболочке, заставляя глаза менять цвет. Обычно это происходит в обоих глазах, но если у кошки гетерохромия, то меланин распределяется только в одной радужной оболочке, а вторая остается голубой.

Гетерохромия може быть врожденной и приобретенной Фото: soyrandall/instagram

У кошек с разными глазами плохое зрение?

Гетерохромия не влияет на способность кошки видеть.

Гетерохромия и глухота — есть ли связь?

Существует мнение, что кошки с разным цветом глаз вместе с этой удивительной аномалией приобретают и глухоту, особенно это касается животных белого цвета. Это обусловлено тем, что основной ген, который обуславливает белую шерсть у кошки, это доминантный маскирующий ген, аллель KIT, подавляющий пигментацию и слух. Так что белые кошки могут иметь проблемы со слухом вне зависимости от того, одинаковые у них глаза или разные. Кошки других окрасов с разноцветными глазами обычно не имеют проблем со слухом.

Белые кошки с гетерохромией часто имеют проблемы со слухом Фото: rafa_albesa/instagram

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