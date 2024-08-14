Чому у вашої кішки очі різного кольору

Кішка або кіт з очима різного кольору — справжній екзот серед домашніх тварин.

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Кішки з різнокольоровими очима — явище досить рідкісне і тому ще більш цікаве. Що таке гетерохромія і які міфи існують навколо неї, розповів ресурс Cats Protection.

Що таке гетерохромія?

Гетерохромією називається порушення пігментації райдужної оболонки очей через нестачу або надлишок фарбувального пігменту. Вона може бути вродженою та набутою. Зазвичай найбільш виражена відмінність у кольорі очей у цьому випадку з'являється до 3 місяців життя. Набута гетерохромія може виникнути в будь-якому віці, найчастіше через деякі захворювання і під впливом деяких лікарських засобів.

Це явище може зачіпати око повністю (повна гетерохромія), якусь ділянку ока (секреторна гетерохромія) або тільки частину райдужки ока (кільцева гетерохромія).

У кішок із гетерохромією зазвичай одна райдужна оболонка (кольорова частина ока) блакитна. Інша може бути зеленою, коричневою або жовтою. Гетерохромія може також вражати собак і навіть людей.

Що спричиняє гетерохромію у кішок?

Усі кошенята народжуються з очима, які здаються блакитними через відсутність пігменту в райдужній оболонці. Протягом перших кількох тижнів/місяців життя пігмент, званий меланіном, розподіляється по райдужній оболонці, змушуючи очі змінювати колір. Зазвичай це відбувається в обох очах, але якщо у кішки гетерохромія, то меланін розподіляється тільки в одній райдужній оболонці, а друга залишається блакитною.

Гетерохромія може бути вродженою та набутою Фото: soyrandall/instagram

У кішок із різними очима поганий зір?

Гетерохромія не впливає на здатність кішки бачити.

Гетерохромія і глухота — чи є зв'язок?

Існує думка, що кішки з різним кольором очей разом із цією дивовижною аномалією набувають і глухоти, особливо це стосується тварин білого кольору. Це зумовлено тим, що основний ген, який зумовлює білу шерсть у кішки, це домінантний маскувальний ген, алель KIT, що пригнічує пігментацію і слух. Тож білі кішки можуть мати проблеми зі слухом незалежно від того, однакові в них очі чи різні. Кішки інших забарвлень з різнокольоровими очима зазвичай не мають проблем зі слухом.

Білі кішки з гетерохромією часто мають проблеми зі слухом Фото: rafa_albesa/instagram

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