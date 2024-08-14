За смешные деньги: коллекционер случайно купил редкое видео крещения Чарльза ІІІ (фото)

Коллекционер не знает сколько может стоить фильм о королевском семейном торжестве, но намерен продать его тому, кто предложит самую высокую цену.

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Американский коллекционер Рональд Бакстер-младший не мог поверить своей удаче, когда в его руки попали редкие кадры крещения короля Чарльза ІІІ. Загадочный, потемневший от времени, конверт он приобрел в комиссионном магазине в США, сообщает Еxpress.

59-летний инженер из Чарльстона был очень заинтригован, когда увидел немаркированный конверт, продававшийся всего за 8 долларов (330 гривен — ред.) в магазине в Южной Каролине.

Любопытствуя узнать, что внутри, он купил его и открыл дома. К своему изумлению, он обнаружил фильм крещения будущего короля Великобритании 15 декабря 1948 года. Рональд рассказал, что на кадрах изображены люди, собравшиеся у Букингемского дворца, ожидая возможности увидеть принца Уэльского, которому на тот момент было всего несколько недель.

Крещение Чарльза ІІІ — официальный снимок Букингемского дворца. Слева направо: король Георг VI, принцесса Елизавета, королева-мать и герцог Эдинбургский Фото: Getty Images

Невероятно, но в фильме 76-летней давности показаны четыре поколения монархов: королева Мария, король Георг VI, королева-мать королева Елизавета II и король Чарльз, все они появляются в одном из кадров. Принц Филипп также стоит над своей сияющей женой, которая сидит, держа на руках их первенца в музыкальной комнате дворца.

"Я открыл конверт, когда вернулся домой, и я был такой: "Ух ты!". Я был потрясен, увидев там королеву Елизавету и молодого короля Карла. Я поднес пленку к свету и подумал: "Боже, как она вообще оказалась там за 8 долларов?" Я никогда не смотрел это видео, я положил его обратно в конверт и с тех пор храню в надежном месте", — рассказал Рональд.

Счастливый владелец пока не делится кадрами документальной ленты. Бакстер не знает сколько может стоить фильм под названием "Малыш принц Чарльз: кинохроника королевского и счастливого события", но надеется продать его тому, кто предложит самую высокую цену.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что король Чарльз ІІІ собирается сделать важный шаг относительно Меган Маркл.