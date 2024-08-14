За смішні гроші: колекціонер випадково купив рідкісне відео хрещення Чарльза ІІІ (фото)

Колекціонер не знає скільки може коштувати фільм про королівське сімейне торжество, але має намір продати його тому, хто запропонує найвищу ціну.

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Американський колекціонер Рональд Бакстер-молодший не міг повірити своїй удачі, коли до його рук потрапили рідкісні кадри хрещення короля Чарльза ІІІ. Загадковий, потемнілий від часу, конверт він придбав у комісійній крамниці в США, повідомляє Еxpress.

59-річний інженер із Чарльстона був дуже заінтригований, коли побачив немаркований конверт, що продавався всього за 8 доларів (330 гривень — ред.) у магазині в Південній Кароліні.

Цікавлячись дізнатися, що всередині, він купив його і відкрив удома. На свій подив, він виявив фільм хрещення майбутнього короля Великобританії 15 грудня 1948 року. Рональд розповів, що на кадрах зображені люди, які зібралися біля Букінгемського палацу, чекаючи можливості побачити принца Уельського, якому на той момент було всього кілька тижнів.

Хрещення Чарльза ІІІ — офіційний знімок Букінгемського палацу. Зліва направо: король Георг VI, принцеса Єлизавета, королева-мати і герцог Единбурзький Фото: Getty Images

Неймовірно, але у фільмі 76-річної давнини показано чотири покоління монархів: королева Марія, король Георг VI, королева-мати, королева Єлизавета II і король Чарльз, усі вони з'являються в одному з кадрів. Принц Філіп також стоїть над своєю сяючою дружиною, яка сидить, тримаючи на руках їхнього первістка в музичній кімнаті палацу.

"Я відкрив конверт, коли повернувся додому, і я був такий: "Ух ти!". Я був приголомшений, побачивши там королеву Єлизавету і молодого короля Карла. Я підніс плівку до світла і подумав: "Боже, як вона взагалі опинилася там за 8 доларів?" Я ніколи не дивився це відео, я поклав його назад у конверт і відтоді зберігаю в надійному місці", — розповів Рональд.

Щасливий власник поки не ділиться кадрами документальної стрічки. Бакстер не знає скільки може коштувати фільм під назвою "Малюк принц Чарльз: кінохроніка королівської та щасливої події", але сподівається продати його тому, хто запропонує найвищу ціну.

Раніше, 2 серпня, повідомлялося, що король Чарльз ІІІ збирається зробити важливий крок щодо Меган Маркл.