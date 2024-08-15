30 женщин кормили своих детенышей грудью перед беременной самкой орангутанга: в чем причина

Самка орангутана Муджур уже потеряла двух малышей. Чтобы спасти третьего, сотрудники зоопарка пошли на серьезные меры.

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30 женщин в течение нескольких месяцев кормили грудью своих детей, сидя перед вольером с беременной самкой орангутанга в зоопарке Дублина в Ирландии. Это было сделано в рамках плана по обучению будущих матерей тому, как ухаживать за новорожденными, пишет CBS News.

19-летняя Муджур, находящийся под угрозой исчезновения борнейский орангутан, уже рожала дважды, но оба ее детеныша умерли, поскольку она не проявила материнских качеств, необходимых для поддержания их жизни. Поэтому, когда Муджур снова забеременела, зоопарк задумал провести уникальный курс для родителей.

"Готовясь к появлению этого малыша, дДублинский зоопарк несколько месяцев работал с Муджур, не жалея сил, чтобы дать ей наилучшие шансы развить эти необходимые материнские качества", — рассказали сотрудники.

Муджур внимательно наблюдала за процессом

В 2016 году, когда Международный союз охраны природы внес борнейских орангутанов в список видов, находящихся под угрозой исчезновения, организация отметила, что популяция животных сокращается. По оценкам организации, в то время на острове Борнео насчитывалось около 104 700 орангутанов — резкое снижение по сравнению с 288 500 особями в 1973 году. К 2025 году численность может сократиться до 47 тысяч, предупредила организация по охране природы. Основные угрозы для вида включают потерю среды обитания, незаконную охоту, пожары и изменение климата.

Самки орангутанов обычно рожают каждые 3-5 лет и только одного детеныша за раз, объяснили в зоопарке Дублина. По данным Смитсоновского национального зоопарка, орангутаны имеют самый длительный период зависимости от матери среди всех наземных животных, включая людей. Новорожденные орангутаны полностью зависят от своих матерей в плане еды и транспортировки в течение первых нескольких лет своей жизни.

"Это означает, что материнские качества абсолютно необходимы для благополучия детеныша", — добавили специалисты.

Новорожденного мальчика орангутана забрали у матери и перевели на искусственное кормление Фото: Dublin Zoo

Чтобы научить Муджур необходимым материнским навыкам, Дублинский зоопарк показал беременной орангутангу видео других орангутанов, кормящих своих детенышей. Зоопарк также попросил о помощи волонтеров из групп по кормлению детенышей в Дублине и окрестностях.

"Муджур было очень интересно наблюдать за тем, как женщины кормят своих детенышей через стекло, и она даже копировала некоторые их действия", — поделились информацией в зоопарке.

Эксперимент принес свои плоды. После появления малыша Муджур проявила материнскую заботу, но она не укладывала его в правильное положение для кормления. Обычно зоопарк не вмешивался, но из-за важности новорожденного орангутанга и его генетического профиля, унаследованного от отца по кличке Сибу, который умер в феврале в возрасте 45 лет, он в конечном итоге отделил безымянного новорожденного орангутанга от Муджур и начал кормить его из бутылочки.

Орангутан Сибу умер в феврале 2024 года в возрасте 45 лет Фото: Dublin Zoo

Сейчас он находится под круглосуточным присмотром, а в конечном итоге о нем позаботится Monkey World — специализированное учреждение в Великобритании, которое больше подходит для искусственного выращивания орангутанов.

"Вся команда уже безнадежно влюбилась в него, и будет трудно с ним попрощаться. Однако мы уверены, что его отправляют в лучшее место, где он сможет продолжать развиваться и процветать", — заявили в зоопарке.

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