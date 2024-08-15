30 жінок годували своїх дітей грудьми перед вагітною самкою орангутанга: у чому причина

Самка орангутана Муджур уже втратила двох малюків. Щоб врятувати третього, співробітники зоопарку пішли на серйозні заходи.

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30 жінок протягом кількох місяців годували грудьми своїх дітей, сидячи перед вольєром із вагітною самкою орангутанга в зоопарку Дубліна в Ірландії. Це було зроблено в межах плану з навчання майбутніх матерів тому, як доглядати за новонародженими, пише CBS News.

19-річна Муджур, борнейський орангутан, який перебуває під загрозою зникнення, вже народжувала двічі, але обоє її дитинчат померли, оскільки вона не проявила материнських якостей, необхідних для підтримки їхнього життя. Тому, коли Муджур знову завагітніла, зоопарк задумав провести унікальний курс для батьків.

"Готуючись до появи цього малюка, дублінський зоопарк кілька місяців працював із Муджур, не шкодуючи сил, щоб дати їй найкращі шанси розвинути ці необхідні материнські якості", — розповіли співробітники.

Муджур уважно спостерігала за процесом

У 2016 році, коли Міжнародний союз охорони природи вніс борнейських орангутанів до списку видів, що перебувають під загрозою зникнення, організація зазначила, що популяція тварин скорочується. За оцінками організації, на той час на острові Борнео налічувалося близько 104 700 орангутанів — різке зниження порівняно з 288 500 особинами 1973 року. До 2025 року чисельність може скоротитися до 47 тисяч, попередила організація з охорони природи. Основні загрози для виду включають втрату середовища проживання, незаконне полювання, пожежі та зміну клімату.

Самки орангутанів зазвичай народжують кожні 3-5 років і лише одне дитинча за раз, пояснили в зоопарку Дубліна. За даними Смітсонівського національного зоопарку, орангутани мають найтриваліший період залежності від матері серед усіх наземних тварин, включно з людьми. Новонароджені орангутани повністю залежать від своїх матерів у плані їжі та транспортування протягом перших кількох років свого життя.

"Це означає, що материнські якості абсолютно необхідні для благополуччя дитинчати", — додали фахівці.

Новонародженого хлопчика орангутана забрали в матері та перевели на штучне годування Фото: Dublin Zoo

Щоб навчити Муджур необхідних материнських навичок, Дублінський зоопарк показав вагітній орангутангу відео інших орангутанів, які годують своїх дитинчат. Зоопарк також попросив про допомогу волонтерів із груп із грудного вигодовування у Дубліні та околицях.

"Муджур було дуже цікаво спостерігати за тим, як жінки годують своїх дитинчат через скло, і вона навіть копіювала деякі їхні дії", — поділилися інформацією в зоопарку.

Експеримент приніс свої плоди. Після появи малюка Муджур проявила материнську турботу, але вона не укладала його в правильне положення для годування. Зазвичай зоопарк не втручався, але через важливість новонародженого орангутанга і його генетичного профілю, успадкованого від батька на прізвисько Сібу, який помер у лютому у віці 45 років, він зрештою відокремив безіменного новонародженого орангутанга від Муджур і почав годувати його з пляшечки.

Орангутан Сібу помер у лютому 2024 року у віці 45 років Фото: Dublin Zoo

Наразі малюк перебуває під цілодобовим наглядом, а зрештою про нього потурбується Monkey World — спеціалізована установа у Великій Британії, що більше підходить для штучного вирощування орангутанів.

"Уся команда вже безнадійно закохалася в нього, і буде важко з ним попрощатися. Однак ми впевнені, що його відправляють у найкраще місце, де він зможе продовжувати розвиватися і процвітати", — заявили в зоопарку.

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