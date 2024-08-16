Шэрон Стоун похвасталась успехами среднего сына (фото)

Лэрд Вонн в мае окончил школу. Теперь он будет изучать медицину.

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66-летняя американская актриса Шэрон Стоун показала редкое фото своего 19-летнего сына. Поздравлениями звезда экрана поделилась в Instagram.

Лэрд Вонн показался на фоне Университета Юты, где он изучает медицину. Это первый день юноши в учебном заведении, чем не смогла не похвастаться его звездная мама.

"Большой день @la1rds в университете", — отметила Стоун.

Лерд позировал в яркой футболке и темных штанах.

Лэрд Вонн

В мае звездная мама отпраздновала выпуск Лерда из средней школы, сфотографировавшись с ним на церемонии.

Шэрон Стоун с сыном

Актриса усыновила Лерда в мае 2005 года.

"Я годами пыталась усыновить второго ребенка, с переменным успехом. Поэтому я не верила в это полностью, пока он не оказался у меня на руках", — признавалась она позже.

Кроме Лерда, у знаменитости есть еще двое приемных детей — 24-летний Роан и 17-летний Куинн.

Старший идет по актерским стопам своей матери, недавно появившись вместе с Шэрон и Энди Гарсиа в фильме "Как насчет любви".

Роана Шэрон Стоун усыновила вместе со своим тогдашним мужем Филом Бронштейном, но пара развелась после шести лет брака в 2004 году, когда мальчику было четыре года.

Напомним, 66-летняя Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт".

Также Фокус писал об истории появления синяка под глазом Шэрон Стоун.