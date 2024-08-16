Шерон Стоун похвалилася успіхами середнього сина (фото)

Лерд Вонн у травні закінчив школу. Тепер він вивчатиме медицину.

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66-річна американська акторка Шерон Стоун показала рідкісне фото свого 19-річного сина. Привітаннями зірка екрану поділилася в Instagram.

Лерд Вонн показався на фоні Університету Юти, де він вивчає медицину. Це перший день юнака в навчальному закладі, чим не змогла не похвалитися його зіркова мама.

"Великий день @la1rds до університету", — зазначила Стоун.

Лерд позував у яскравій футболці та темних штанах.

Лерд Вонн

У травні зіркова мама відсвяткувала випуск Лерда із середньої школи, сфотографувавшись з ним на церемонії.

Шерон Стоун із сином

Акторка усиновила Лерда в травні 2005 року.

"Я роками намагалася усиновити другу дитину, зі змінним успіхом. Тому я не вірила в це повністю, поки він не опинився у мене на руках", — зізнавалася вона пізніше.

Крім Лерда, у знаменитості є ще двоє прийомних дітей — 24-річний Роан і 17-річний Квінн.

Старший йде акторськими стопами своєї матері, нещодавно з’явившись разом із Шерон та Енді Гарсіа у фільмі "Як щодо любові".

Роана Шерон Стоун усиновила разом зі своїм тодішнім чоловіком Філом Бронштейном, але пара розлучилася після шести років шлюбу 2004 року, коли хлопчикові було чотири роки.

Нагадаємо, 66-річна Шерон Стоун повторила культову сцену з фільму "Основний інстинкт".

Також Фокус писав про історію появи синця під оком Шерон Стоун.