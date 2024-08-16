Меган Маркл появилась в Колумбии в платье местного дизайнера за $2100

Герцогиня Сассекская остановила выбор на наряде от Джоханны Ортиз, которая экспериментирует с красным цветом.

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Меган Маркл, которая вместе с мужем, принцем Гарри отправилась с четырехдневним визитом в Колумбию по приглашению вице-президента страны Франсии Маркес, демонстрирует свое уважение к принимающей стороне с помощью нарядов, пишет Hello.

В первый день визита герцогиня Сассекская надела платье до щиколотки с красным принтом Navajo Weaver от колумбийского дизайнера Johanna Ortiz с вырезами на груди и разрезом на юбке спереди стоимостью $2 100. Наряд она дополнила мюлями от Jimmy Choo Etana Nappa.

Меган использовала естественный макияж, а ее волосы были уложены свободными локонами.

Фото: Getty

Герцог и герцогиня посетили Национальный центр искусств Делии Сапата Оливелья, где их встретили министр Хуан Давид Корреа Ульоа и директор музея Ксиомара Суескун.

Во время визита Гарри и Меган познакомились с различными культурными произведениями. Пара посмотрела фрагмент пьесы Lose Yourself, поставленной актером и драматургом Фабио Рубиано, а также встретились и послушали Алексиса Плэя, музыканта чокоано.

О визите Гарри и Меган стало известно на прошлой неделе. Хотя точный маршрут поездки держался в тайне, вице-президент Колумбии Франсия Маркес, которая пригласила королевскую пару, сказала, что во время поездки герцог и герцогиня присоединятся к ней для посещении Боготы, а также Карибского и Тихоокеанского регионов Картахены и Кали.

Целью визита является поддержка проектов, которые защищают молодых людей от вреда в Интернете, в частности, связанного с "кибербуллингом, эксплуатацией в Интернете и влиянием этих угроз на психическое здоровье".

Ранее Фокус писал, в чем заключается опасность поездки пары в Колумбию.