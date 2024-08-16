Полное имя принцессы Шарлотты чествует двух членов королевской семьи

Шарлотта является третьей в очереди на британский престол после отца Уильяма и брата Джорджа. Она может стать первой королевой Дианой в Великобритании.

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Полное имя принцессы Шарлотты включает две трогательные дани, которые связывают ее с другими важными членами королевской семьи. Об этом пишет Mirror.

Девятилетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма является третьей в очереди на престол после отца и брата принца Джорджа. Принц Уильям носит полное имя — Уильям Артур Филипп Луи, а Джордж — Джордж Александр Луи, оба они связаны с мертвыми или живыми членами их семьи.

У принцессы Шарлотты такое же количество имен, которые являются данью памяти двум главным членам семьи, умершим за последние 40 лет. Полное имя маленькой принцессы — это Шарлотта Элизабет Диана (дань памяти ее бабушке и прабабушке).

С бабушкой Дианой Шарлотта так и не встретилась, ведь мама принца Уильяма погибла в ДТП в 1997 году. А прабабушка маленькой монаршей персоны ушла из жизни в сентябре 2022 года.

Эксперты считают именно "Диана" наиболее значимым из двух имен, а Симон Симмонс, подруга покойной матери Уильяма, говорит, что это способ "убедиться, что наследие Дианы продолжает жить".

Принц Уильям с дочерью Шарлоттой Фото: Getty Images

"Это способ Уильяма почтить память своей матери. Способ убедиться, что наследие Дианы продолжает жить. Таким образом, она никогда не будет забыта", — говорила она.

Если она в конце концов станет королевой, Шарлотта сможет выбрать любое из этих имен для своего официального титула.

Дочь принца Уильяма может стать первой королевой Великобритании Дианой или даже пойти по стопам своей покойной прабабушки и стать королевой Елизаветой IV. Впрочем, первое имя "Шарлотта" родители выбрали не просто так: они не хотели, чтобы их дочь постоянно сравнивали с бабушкой.

Принцесса Диана с сыном Уильямом Фото: Getty Images

Напомним, почему принцесса Анна беспокоится за будущее принцессы Шарлотты.

Также Фокус писал о трансформации стиля принцессы Шарлотты.