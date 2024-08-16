Повне імʼя принцеси Шарлотти вшановує двох членів королівської родини

Шарлотта є третьою в черзі на британський престол після батька Вільяма і брата Джорджа. Вона може стати першою королевою Діаною у Великій Британії.

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Повне ім’я принцеси Шарлотти включає дві зворушливі данини, які пов’язують її з іншими важливими членами королівської родини. Про це пише Mirror.

Дев'ятирічна донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма є третьою в черзі на престол після батька і брата принца Джорджа. Принц Вільям має повне імʼя — Вільям Артур Філіп Луї, а Джордж — Джордж Олександр Луї, обидва вони пов’язані з мертвими чи живими членами їхньої сім’ї.

У принцеси Шарлотти така ж кількість імен, які є даниною пам’яті двом головним членам родини, які померли за останні 40 років. Повне імʼя маленької принцеси — це Шарлотта Елізабет Діана (данина пам'яті її бабусі та прабабусі).

З бабусею Діаною Шарлотта так і не зустрілася, адже мама принца Вільяма загинула в ДТП у 1997 році. А прабабуся маленької монаршої персони пішла із життя у вересні 2022 року.

Експерти вважають саме "Діана" найбільш значущим із двох імен, а Сімон Сіммонс, подруга покійної матері Вільяма, каже, що це спосіб "переконатись, що спадщина Діани продовжує жити".

Принц Вільям з донькою Шарлоттою Фото: Getty Images

"Це спосіб Вільяма вшанувати пам’ять своєї матері. Спосіб переконатися, що спадщина Діани продовжує жити. Таким чином, вона ніколи не буде забута", — говорила вона.

Якщо вона зрештою стане королевою, Шарлотта зможе вибрати будь-яке з цих імен для свого офіційного титулу.

Донька принца Вільяма може стати першою королевою Великої Британії Діаною або навіть піти стопами своєї покійної прабабусі і стати королевою Єлизаветою IV. Втім, перше імʼя "Шарлотта" батьки вибрали не просто так: вони не хотіли, аби їхню дочку постійно порівнювали з бабусею.

Принцеса Діана із сином Вільямом Фото: Getty Images

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