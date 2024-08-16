Повне імʼя принцеси Шарлотти вшановує двох членів королівської родини
Шарлотта є третьою в черзі на британський престол після батька Вільяма і брата Джорджа. Вона може стати першою королевою Діаною у Великій Британії.
Повне ім’я принцеси Шарлотти включає дві зворушливі данини, які пов’язують її з іншими важливими членами королівської родини. Про це пише Mirror.
Дев'ятирічна донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма є третьою в черзі на престол після батька і брата принца Джорджа. Принц Вільям має повне імʼя — Вільям Артур Філіп Луї, а Джордж — Джордж Олександр Луї, обидва вони пов’язані з мертвими чи живими членами їхньої сім’ї.
У принцеси Шарлотти така ж кількість імен, які є даниною пам’яті двом головним членам родини, які померли за останні 40 років. Повне імʼя маленької принцеси — це Шарлотта Елізабет Діана (данина пам'яті її бабусі та прабабусі).
З бабусею Діаною Шарлотта так і не зустрілася, адже мама принца Вільяма загинула в ДТП у 1997 році. А прабабуся маленької монаршої персони пішла із життя у вересні 2022 року.
Експерти вважають саме "Діана" найбільш значущим із двох імен, а Сімон Сіммонс, подруга покійної матері Вільяма, каже, що це спосіб "переконатись, що спадщина Діани продовжує жити".
"Це спосіб Вільяма вшанувати пам’ять своєї матері. Спосіб переконатися, що спадщина Діани продовжує жити. Таким чином, вона ніколи не буде забута", — говорила вона.
Якщо вона зрештою стане королевою, Шарлотта зможе вибрати будь-яке з цих імен для свого офіційного титулу.
Донька принца Вільяма може стати першою королевою Великої Британії Діаною або навіть піти стопами своєї покійної прабабусі і стати королевою Єлизаветою IV. Втім, перше імʼя "Шарлотта" батьки вибрали не просто так: вони не хотіли, аби їхню дочку постійно порівнювали з бабусею.
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