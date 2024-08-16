Отчим Мэттью Перри признался, чего ждет от расследования смерти своего пасынка (фото)

Смерть Мэттью Перри в октябре 2023 года стала шоком как для фанатов, так и для друзей. Актер утонул в гидромассажной ванне, и судмэдэексперты установили, что в его организме был кетамин.

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Отчим актера и сценариста Мэттью Перри канадский тележурналист Кит Моррисон после того, как были выдвинуты обвинения подозреваемым лицам в связи со смертью звезды сериала "Друзья" объяснил, чего ждет от правосудия, сообщает Рeople.

77-летний корреспондент выразил благодарность правоохранительным органам за проведенное расследование, выразив надежду, что "справедливость" восторжествует. "Мы были и до сих пор убиты горем из-за смерти Мэттью, но нам помогло то, что правоохранительные органы отнеслись к его делу очень серьезно. Мы с нетерпением ждем, когда правосудие восторжествует, и мы благодарны за исключительную работу многочисленных агентств, агенты которых расследовали смерть Мэттью… Мы надеемся, что недобросовестные поставщики опасных наркотиков поймут это сообщение", — заявил Моррисон.

Актер Мэттью Перри Фото: Getty Images

Расследование смерти Мэттью Перри

Как выяснилось, согласно отчету о вскрытии, причиной смерти Перри, стали острые эффекты препарата кетамин. Его смерть признали "несчастным случаем". В четверг, 15 августа, было выдвинуто несколько обвинений. Согласно пресс-релиза Министерства юстиции США, обвинения были предъявлены пятерым лицам, в том числе двум врачам и личному помощнику покойного актера. Так, обвинения получили: Джасвин Сангха, которую в пресс-релизе называют "королевой кетамина"; доктор Сальвадор Пласенсиа; Кеннет Ивамаса, который был личным помощником Перри; Эрик Флеминг и доктор Марк Чавес.

Власти утверждают, что пятеро лиц сознательно поставляли и вводили кетамин Перри, воспользовавшись его зависимостью от этого препарата. Кроме этого, обвиняемые пытались "скрыть" свою роль после его смерти. "Эти обвиняемые больше заботились о наживе на мистере Перри, чем о его благополучии. Наркоторговцы, продающие опасные вещества, рискуют жизнями других людей из-за жадности", — заявил прокурор США Мартин Эстрада.

Ранее, 27 июня, Фокус писал о том, что таблоиды назвали имя женщины, которая могла принести Мэттью Перри смертельную дозу кетамина.