Вітчим Меттью Перрі зізнався, чого чекає від розслідування смерті свого пасинка (фото)

Смерть Меттью Перрі в жовтні 2023 року стала шоком як для фанатів, так і для друзів. Актор потонув у гідромасажній ванні, і судмедедеексперти встановили, що в його організмі був кетамін.

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Вітчим актора і сценариста Меттью Перрі канадський тележурналіст Кіт Моррісон після того, як було висунуто звинувачення підозрюваним особам у зв'язку зі смертю зірки серіалу "Друзі", пояснив, чого чекає від правосуддя, повідомляє Рeople.

77-річний кореспондент висловив подяку правоохоронним органам за проведене розслідування, висловивши надію, що "справедливість" восторжествує. "Ми були і досі вбиті горем через смерть Меттью, але нам допомогло те, що правоохоронні органи поставилися до його справи дуже серйозно. Ми з нетерпінням чекаємо, коли правосуддя восторжествує, і ми вдячні за виняткову роботу численних агентств, агенти яких розслідували смерть Меттью... Ми сподіваємося, що недобросовісні постачальники небезпечних наркотиків зрозуміють це повідомлення", — заявив Моррісон.

Актор Меттью Перрі Фото: Getty Images

Розслідування смерті Меттью Перрі

Як з'ясувалося, згідно зі звітом про розтин, причиною смерті Перрі стали гострі ефекти препарату кетамін. Його смерть визнали "нещасним випадком". У четвер, 15 серпня, було висунуто кілька звинувачень. Згідно з пресрелізом Міністерства юстиції США, звинувачення висунули п'ятьом особам, зокрема двом лікарям і особистому помічнику покійного актора. Так, звинувачення отримали: Джасвін Сангха, яку в пресрелізі називають "королевою кетаміну"; доктор Сальвадор Пласенсіа; Кеннет Івамаса, який був особистим помічником Перрі; Ерік Флемінг і доктор Марк Чавес.

Влада стверджує, що п'ятеро осіб свідомо постачали і вводили кетамін Перрі, скориставшись його залежністю від цього препарату. Крім цього, обвинувачені намагалися "приховати" свою роль після його смерті. "Ці обвинувачені більше дбали про наживу на містері Перрі, ніж про його благополуччя. Наркоторговці, які продають небезпечні речовини, ризикують життями інших людей через жадібність", — заявив прокурор США Мартін Естрада.

Раніше, 27 червня, Фокус писав про те, що таблоїди назвали ім'я жінки, яка могла принести Меттью Перрі смертельну дозу кетаміну.