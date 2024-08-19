Старшая дочь Брюса Уиллиса в день своего рождения поделилась милыми снимками (фото)

По словам Румер Уиллис, ее годовалая дочь Луэтта, осуществила все ее желания на день рождения. Малышка появилась на свет в апреле 2023 года, отец девочки — музыкант и автор песен Дерек Ричарда Томас.

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Старшая дочь звезд Голливуда Брюса Уиллиса и Деми Мур Румер отметила свой 36-й день рождения. Актриса поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram серией фотографий со своей годовалой малышкой Луэттой, отметив, что в этот день осуществились в се ее желания.

Звезда сериала "Мальчикам это нравится", которая берет с собой на съемочную площадку свою дочь написала трогательный пост, посвященной ее пути материнства и тому, как Луэтта повлияла на ее жизнь.

"Моя крошечная девочка, ты — мое желание на каждый день рождения…Ты моя вторая половинка и любовь всей моей жизни. Прошлый год был таким диким, сложным и прекрасным, а ты такой свет. Я так благодарна тебе. За твою нежность и любовь. Я многому научилась в этом году… Я чувствую себя более свободной и счастливой, чем когда-либо в течение долгого времени", — написала Румер.

Актриса также добавила снимок, на котором они обе изображены с удивленными лицами, и написала: "Когда я сказала Лу, что маме исполняется 36!".

Внучка Брюса Уиллиса и Деми Мур Луэтта Айсли Томас Уиллис появилась на свет в апреле 2023 года. Отец малышки — музыкант и автор песен Дерек Ричарда Томас. Румер и Дерек поженились в 2022 году. После рождения дочери, Румер поставила Луэтту на первое место в своей жизни, малышка всегда сопровождает свою звездную маму и на отдыхе, и на съемках.

Ранее, 31 мая дочь Брюса Уиллиса показала своих мужа и дочь. Она поделилась снимками любимого мужчины, а также общими кадрами и фото Томаса с их дочерью Луэттой.