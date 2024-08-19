Старша дочка Брюса Вілліса в день свого народження поділилася милими знімками (фото)

За словами Румер Вілліс, її однорічна дочка Луетта, здійснила всі її бажання на день народження. Крихітка з'явилася на світ у квітні 2023 року, батько дівчинки — музикант і автор пісень Дерек Річарда Томас.

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Старша дочка зірок Голлівуду Брюса Вілліса і Демі Мур Румер відзначила свій 36-й день народження. Акторка поділилася зі своїми численними шанувальниками в Instagram серією фотографій зі своєю однорічною донечкою Луеттою, зазначивши, що цього дня здійснилися всі її бажання.

Зірка серіалу "Хлопчикам це подобається", яка бере з собою на знімальний майданчик свою доньку, написала зворушливий пост, присвячений її шляху материнства і тому, як Луетта вплинула на її життя.

"Моя крихітна дівчинка, ти — моє бажання на кожен день народження... Ти моя друга половинка і кохання всього мого життя. Минулий рік був таким диким, складним і прекрасним, а ти таке світло. Я так вдячна тобі. За твою ніжність і любов. Я багато чому навчилася цього року... Я почуваюся вільнішою і щасливішою, ніж будь-коли протягом довгого часу", — написала Румер.

Актриса також додала знімок, на якому вони обидві зображені зі здивованими обличчями, і написала: "Коли я сказала Лу, що мамі виповнюється 36!".

Онука Брюса Вілліса і Демі Мур Луетта Айслі Томас Вілліс з'явилася на світ у квітні 2023 року. Батько дівчинки — музикант і автор пісень Дерек Річарда Томас. Румер і Дерек одружилися 2022 року. Після народження доньки, Румер поставила Луетту на перше місце у своєму житті, малятко завжди супроводжує свою зіркову маму і на відпочинку, і на зйомках.

Раніше, 31 травня дочка Брюса Вілліса показала своїх чоловіка і дочку. Вона поділилася знімками коханого чоловіка, а також спільними кадрами і фото Томаса з їхньою донькою Луеттою.