Марта Адамчук, Darisha и Cлава Соломко: как прошел третий звездный коктейль лета 2024 в Киеве (фоторепортаж)
В столице состоялся большая вечеринка-концерт на террасе, собравшая звездных гостей. Это уже третий коктейль лета в формате charity coctail&music, призванное объединить идейных друзей и звездных гостей с барной культурой и музыкой.
На минувшей неделе, на террасе ресторана Mr.Zuma, ТРЦ "Gulliver" состоялось модное событие — вечеринка в формате музыкального коктейля. По уже сложившейся традиции, ивент собрал многочисленных представителей шоу-бизнеса, известных блогеров, владельцев бизнесов, ведущих, дизайнеров, друзей и представителей СМИ. Фокус побывал на благотворительном коктейле.
В этот раз благотворительные коктейли для гостей звездные бармены: фэшн инфлюэнсер Яна Винниченко, лидер мнений в сфере бьюти и лайфстайла Вита Булана, музыкант и звезда tiktok TUMAZAR, а также певец Сергей Лазановский.
Музыкальное сопровождение И НАСТРОЕНИЕ события, организованного изданием INSIDER.UA и музыкальным порталом МУЗВАР, создавали своими хитами финалистка 7-го сезона "Голос страны" Марта Адамчук, романтичная певица Darisha, певец и автор песен Dima PROKOPOV, представительница украинской R&B сцены — YARIMA, а также, подопечный Нади Дорофеевой в "Голосе страны" Enleo. Ведущей события выступила теле- и радиоведущая Анна Астровская.
На этот раз целью события было закрыть сбор на систему РЭБ на боевую машину СТРАЙКЕР для 82 ОДШБ.
Ранее Фокус писал о масштабной премьере фильма "Все закончится на нас".