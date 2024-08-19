Марта Адамчук, Darisha и Cлава Соломко: как прошел третий звездный коктейль лета 2024 в Киеве (фоторепортаж)

В столице состоялся большая вечеринка-концерт на террасе, собравшая звездных гостей. Это уже третий коктейль лета в формате charity coctail&music, призванное объединить идейных друзей и звездных гостей с барной культурой и музыкой.

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На минувшей неделе, на террасе ресторана Mr.Zuma, ТРЦ "Gulliver" состоялось модное событие — вечеринка в формате музыкального коктейля. По уже сложившейся традиции, ивент собрал многочисленных представителей шоу-бизнеса, известных блогеров, владельцев бизнесов, ведущих, дизайнеров, друзей и представителей СМИ. Фокус побывал на благотворительном коктейле.

Марта Адамчук, Анжела Чигрин

В этот раз благотворительные коктейли для гостей звездные бармены: фэшн инфлюэнсер Яна Винниченко, лидер мнений в сфере бьюти и лайфстайла Вита Булана, музыкант и звезда tiktok TUMAZAR, а также певец Сергей Лазановский.

TUMAZAR, Вита Булана, Яна Винниченко, Сергей Лазовский

Музыкальное сопровождение И НАСТРОЕНИЕ события, организованного изданием INSIDER.UA и музыкальным порталом МУЗВАР, создавали своими хитами финалистка 7-го сезона "Голос страны" Марта Адамчук, романтичная певица Darisha, певец и автор песен Dima PROKOPOV, представительница украинской R&B сцены — YARIMA, а также, подопечный Нади Дорофеевой в "Голосе страны" Enleo. Ведущей события выступила теле- и радиоведущая Анна Астровская.

Анна Астровская

Darisha

YARIMA

На этот раз целью события было закрыть сбор на систему РЭБ на боевую машину СТРАЙКЕР для 82 ОДШБ.

Татьяна Павленко, Евгений Еремин

Виктория Кагаловская, Татьяна Павленко, Ксения Виноградова

Алена Шершнева

Яна Винниченко, Анжела Чигрин, Ольга Бондарчук, Ольга Александрова, Ксения Виноградова, Анна Малиновская

Dima Prokopov

Enleo з подругою

Ольга Бондарчук, Алексей Донцов, Ольга Александрова

Светлана Третьякова (LILU), Катерина Соловчук

Ранее Фокус писал о масштабной премьере фильма "Все закончится на нас".