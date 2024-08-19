Марта Адамчук, Darisha і Слава Соломко: як пройшов третій зірковий коктейль літа 2024 у Києві (фоторепортаж)

У столиці відбулася велика вечірка-концерт на терасі, що зібрала зіркових гостей. Це вже третій коктейль літа у форматі charity coctail&music, покликаний об'єднати зустріч друзів, зіркових гостей із барною культурою та музикою.

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Минулого тижня, на терасі ресторану Mr.Zuma, ТРЦ "Gulliver" відбулася модна подія — вечірка у форматі музичного коктейлю. За, вже сформованою традицією, івент зібрав численних представників шоу-бізнесу, відомих блогерів, власників бізнесів, ведучих, дизайнерів, друзів і представників ЗМІ. Фокус побував на благодійному коктейлі.

Марта Адамчук, Анжела Чигрин

Цього разу благодійні коктейлі для гостей зіркові бармени: фешн-інфлюенсерка Яна Винниченко, лідерка думок у сфері б'юті та лайфстайлу Віта Булана, музикант і зірка tiktok TUMAZAR, а також співак Сергій Лазановський.

TUMAZAR, Віта Булана, Яна Винниченко, Сергій Лазовський

Музичний супровід ТА НАСТРОЙ події, організованої виданням INSIDER.UA та музичним порталом МУЗВАР, створювали своїми хітами фіналістка 7-го сезону "Голосу країни" Марта Адамчук, романтична співачка Darisha, співак та автор пісень Dima PROKOPOV, представниця української R&B-сцени — YARIMA, а також, підопічний Наді Дорофєєвої у "Голосі країни" Enleo. Ведучою події виступила теле- і радіоведуча Анна Астровська.

Анна Астровська

Дариша

ЯРИМА

Цього разу метою події було закрити збір на систему РЕБ на бойову машину СТРАЙКЕР для 82 ОДШБ.

Тетяна Павленко, Євген Єрьомін

Вікторія Кагаловська, Тетяна Павленко, Ксенія Виноградова

Альона Шершнева

Яна Винниченко, Анжела Чигрин, Ольга Бондарчук, Ольга Александрова, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська

Діма Прокопов

Enleo з подругою

Ольга Бондарчук, Олексій Донцов, Ольга Александрова

Світлана Третьякова (LILU), Катерина Соловчук

Раніше Фокус писав про масштабну прем'єру фільму "Все закінчиться на нас".