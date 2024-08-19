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Стиль життя

Марта Адамчук, Darisha і Слава Соломко: як пройшов третій зірковий коктейль літа 2024 у Києві (фоторепортаж)

Мирослава Мандзюк, Слава Соломко, Анна Малиновська фото 2024
Фото: Пресс-служба события | Мирослава Мандзюк, Слава Соломко, Анна Малиновська

У столиці відбулася велика вечірка-концерт на терасі, що зібрала зіркових гостей. Це вже третій коктейль літа у форматі charity coctail&music, покликаний об'єднати зустріч друзів, зіркових гостей із барною культурою та музикою.

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Минулого тижня, на терасі ресторану Mr.Zuma, ТРЦ "Gulliver" відбулася модна подія — вечірка у форматі музичного коктейлю. За, вже сформованою традицією, івент зібрав численних представників шоу-бізнесу, відомих блогерів, власників бізнесів, ведучих, дизайнерів, друзів і представників ЗМІ. Фокус побував на благодійному коктейлі.

Марта Адамчук, Анжела Чигрин фото 2024 Fullscreen
Марта Адамчук, Анжела Чигрин

Цього разу благодійні коктейлі для гостей зіркові бармени: фешн-інфлюенсерка Яна Винниченко, лідерка думок у сфері б'юті та лайфстайлу Віта Булана, музикант і зірка tiktok TUMAZAR, а також співак Сергій Лазановський.

TUMAZAR, Віта Булана, Яна Винниченко, Сергій Лазовський Fullscreen
TUMAZAR, Віта Булана, Яна Винниченко, Сергій Лазовський

Музичний супровід ТА НАСТРОЙ події, організованої виданням INSIDER.UA та музичним порталом МУЗВАР, створювали своїми хітами фіналістка 7-го сезону "Голосу країни" Марта Адамчук, романтична співачка Darisha, співак та автор пісень Dima PROKOPOV, представниця української R&B-сцени — YARIMA, а також, підопічний Наді Дорофєєвої у "Голосі країни" Enleo. Ведучою події виступила теле- і радіоведуча Анна Астровська.

Анна Астровська фото 2024 Fullscreen
Анна Астровська
Дариша Fullscreen
Дариша
ЯРИМА Fullscreen
ЯРИМА

Цього разу метою події було закрити збір на систему РЕБ на бойову машину СТРАЙКЕР для 82 ОДШБ.

Тетяна Павленко, Євген Єрьомін Fullscreen
Тетяна Павленко, Євген Єрьомін
Вікторія Кагаловська, Тетяна Павленко, Ксенія Виноградова Fullscreen
Вікторія Кагаловська, Тетяна Павленко, Ксенія Виноградова
Альона Шершнева Fullscreen
Альона Шершнева
Яна Винниченко, Анжела Чигрин, Ольга Бондарчук, Ольга Александрова, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська Fullscreen
Яна Винниченко, Анжела Чигрин, Ольга Бондарчук, Ольга Александрова, Ксенія Виноградова, Анна Малиновська
Діма Прокопов Fullscreen
Діма Прокопов
Enleo Fullscreen
Enleo з подругою
Олексій Донцов Fullscreen
Ольга Бондарчук, Олексій Донцов, Ольга Александрова
Світлана Третьякова (LILU), Катерина Соловчук Fullscreen
Світлана Третьякова (LILU), Катерина Соловчук

Раніше Фокус писав про масштабну прем'єру фільму "Все закінчиться на нас".