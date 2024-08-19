Марта Адамчук, Darisha і Слава Соломко: як пройшов третій зірковий коктейль літа 2024 у Києві (фоторепортаж)
У столиці відбулася велика вечірка-концерт на терасі, що зібрала зіркових гостей. Це вже третій коктейль літа у форматі charity coctail&music, покликаний об'єднати зустріч друзів, зіркових гостей із барною культурою та музикою.
Минулого тижня, на терасі ресторану Mr.Zuma, ТРЦ "Gulliver" відбулася модна подія — вечірка у форматі музичного коктейлю. За, вже сформованою традицією, івент зібрав численних представників шоу-бізнесу, відомих блогерів, власників бізнесів, ведучих, дизайнерів, друзів і представників ЗМІ. Фокус побував на благодійному коктейлі.
Цього разу благодійні коктейлі для гостей зіркові бармени: фешн-інфлюенсерка Яна Винниченко, лідерка думок у сфері б'юті та лайфстайлу Віта Булана, музикант і зірка tiktok TUMAZAR, а також співак Сергій Лазановський.
Музичний супровід ТА НАСТРОЙ події, організованої виданням INSIDER.UA та музичним порталом МУЗВАР, створювали своїми хітами фіналістка 7-го сезону "Голосу країни" Марта Адамчук, романтична співачка Darisha, співак та автор пісень Dima PROKOPOV, представниця української R&B-сцени — YARIMA, а також, підопічний Наді Дорофєєвої у "Голосі країни" Enleo. Ведучою події виступила теле- і радіоведуча Анна Астровська.
Цього разу метою події було закрити збір на систему РЕБ на бойову машину СТРАЙКЕР для 82 ОДШБ.
Раніше Фокус писав про масштабну прем'єру фільму "Все закінчиться на нас".