Сериал-приквел "Звездных войн" закрыли после первого сезона

"Аколит" в день премьеры показал хороший результат по просмотрам, но к концу восьмого эпизода едва удержался в топе стримингового сервиса Disney+.

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После выхода первого сезона сериала "Аколит" от Lucasfilm, состоявшего из восьми эпизодов и ставшего крупнейшей премьерой на стриминговой платформе Disney+, не получит продолжения, пишет Deadline.

Сериал, режиссером, исполнительным продюсссером и шоураннером которого выступила Лесли Хэдланд, получил 78% на Rotten Tomatoes, но разделил поклонников оригинальной серии фильмов. Первые две серии "Аколита" вышли 4 июня, собрав 4,8 млн просмотров в первый день на стриминговом сервисе. Количество просмотров по всему миру выросло до 11,1 млн. после пяти дней трансляции. Шоу дебютировало в чарте Nielsen Top 10 originals на премьерной неделе на 7-м месте (488 млн. минут просмотра), поднявшись на 6-е место на следующей неделе.

Однако, сериал не смог удержать лидерские позиции и вылетел из десятки на третьей неделе. Только финальный эпизод помог ему вернуться на последюю строчку в топе (335 млн. минут, что считается самым низким показателем для финала сериала "Звездные войны").

Как и другие мировые стриминговые сервисы Netflix и Prime Video, Disney+ имеет высокий порог зрительской аудитории для продления высококлассных и высокобюджетных сериалов, производство которых обходится значительно выше $100 млн за сезон.

По словам Хэдланд, она представила свои идеи для второго сезона и поделилась надеждами на продолжение.

Первый и самый успешный на сегодняшний день сериал Disney+ от Lucasfilm, "Мандалорец", продолжается, переходя в полнометражные фильмы с предстоящим "Мандалорец и Грогу. Асока", сериал компании, который последовал за "Аколитом" продлен на второй сезон.

Действие "Аколита" происходит в конце эпохи Расцвета Республики за 100 лет до событий, показанных в основных фильмах серии "Звездные войны". Сюжет переносит зрителей в галактику темных тайн и новых темных сил в последние дни эпохи Высокой Республики. Бывший падаван воссоединяется со своим учителем-джедаем, чтобы расследовать серию преступлений, но силы, с которыми они сталкиваются, оказываются более зловещими, чем они когда-либо ожидали.

В проекте снимались Амандла Стенберг, Ли Чон-Дже, Мэнни Хасинто, Джоди Тернер-Смит, Дафни Кин, Ребекка Хендерсон, Чарли Барнетт, Дин-Чарльз Чепмен и Кэрри-Энн Мосс.

Ранее Фокус писал, что "Джона Уика" покажут в новом формате.