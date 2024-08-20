Серіал-приквел "Зоряних війн" закрили після першого сезону

"Аколіт" у день прем'єри показав гарний результат за переглядами, але до кінця восьмого епізоду ледве втримався в топі стримінгового сервісу Disney+.

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Після виходу першого сезону серіал "Аколіт" від Lucasfilm, що складався з восьми епізодів і став найбільшою прем'єрою на стримінговій платформі Disney+, не отримає продовження, пише Deadline.

Серіал, режисером, виконавчим продюсером і шоураннером якого виступила Леслі Гедланд, здобув 78% на Rotten Tomatoes, але розділив шанувальників оригінальної серії фільмів. Перші дві серії "Аколіта" вийшли 4 червня, зібравши 4,8 млн переглядів у перший день на стримінговому сервісі. Кількість переглядів по всьому світу зросла до 11,1 млн. після п'яти днів трансляції. Шоу дебютувало в чарті Nielsen Top 10 originals на прем'єрному тижні на 7-му місці (488 млн. хвилин перегляду), піднявшись на 6-те місце наступного тижня.

Однак, серіал не зміг утримати лідерські позиції та вилетів із десятки на третьому тижні. Тільки фінальний епізод допоміг йому повернутися на останню сходинку в топі (335 млн. хвилин, що вважається найнижчим показником для фіналу серіалу "Зоряні війни").

Як і інші світові стримінгові сервіси Netflix і Prime Video, Disney+ має високий поріг глядацької аудиторії для продовження висококласних і високобюджетних серіалів, виробництво яких обходиться значно вище $100 млн за сезон.

За словами Гедланд, вона презентувала свої ідеї для другого сезону і поділилася надіями на продовження.

Перший і найуспішніший на сьогоднішній день серіал Disney+ від Lucasfilm, "Мандалорець", триває, переходячи в повнометражні фільми з майбутнім "Мандалорець і Грогу. Асока", серіал компанії, який пішов за "Аколітом", продовжено на другий сезон.

Дія "Аколіта" відбувається наприкінці епохи Розквіту Республіки за 100 років до подій, показаних в основних фільмах серії "Зоряні війни". Сюжет переносить глядачів у галактику темних таємниць і нових темних сил в останні дні епохи Високої Республіки. Колишній падаван возз'єднується зі своїм учителем-джедаєм, щоб розслідувати серію злочинів, але сили, з якими вони стикаються, виявляються більш зловісними, ніж вони коли-небудь очікували.

У проєкті знімалися Амандла Стенберг, Лі Чон-Дже, Менні Хасінто, Джоді Тернер-Сміт, Дафні Кін, Ребекка Гендерсон, Чарлі Барнетт, Дін-Чарльз Чепмен і Керрі-Енн Мосс.

Раніше Фокус писав, що "Джона Віка" покажуть у новому форматі.