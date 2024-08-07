"Джона Віка" покажуть у новому форматі: деталі

Кіану Рівз, який зіграв Джона Віка в чотирьох фільмах франшизи, не заявлений на цю роль у серіалі. Він стане його виконавчим продюсером.

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Франшиза "Джон Вік" із Кіану Рівзом у головній ролі розширюється, тож тепер медіакорпорація Lionsgate вирішила зняти серіал про найманого вбивцю під назвою "Джон Вік: Під Високим столом" ("John Wick: Under The High Table"), повідомляє Deadline.

Історія, написана Робертом Левіном ("Чорні вітрила", "Старий"), починається відразу після закінчення четвертої частини повнометражного фільму. Джон Вік покинув світ Високого столу в хиткому становищі, а низка нових героїв спробують зробити собі ім'я, тоді як деякі з колишніх персонажів франшизи залишаються вірними старому світовому порядку.

Серіал обіцяє "об'єднати нове і старе й перенести всесвіт Віка в нову епоху". Введення нових персонажів на додачу до вже наявних — не новий підхід для Lionsgate. Такий хід уже було використано в приквелі "Джона Віка" під назвою "Континенталь", одному з найбільших оригінальних запусків Peacock у 2023 році.

Виконавчими продюсерами серіалу стануть виконавець головної ролі в оригінальній картині Кіану Рівз та її режисер Чад Стахелскі. Останній також збирається стати режисером пілотного епізоду. Кіану поки що не планує зніматися в новому шоу.

У "Джоні Вік 4" Джон і його колега-вбивця Кейн (Донні Єн) заробляють собі свободу від Високого столу, а Вінстон (Ієн МакШейн) поновлюється на посаді керуючого готелем New York Continental, після того як Джон (Рівз) вбиває Маркіза (Білл Скарсгард) із Високого столу, але зазнає важкого поранення. Кінець кінострічки залишається неоднозначним, Джон, імовірно, але не підтверджено — мертвий, а сцена після титрів натякає на конфронтацію між Кейном і Акірою (Ріна Саваяма). Вона нападає на нього з ножем після того, як Кейн раніше у фільмі вбив її батька, Сімадзу Кодзі (Хіроюкі Санада), пощадивши її.

Додаткова сцена може бути тизером до спінофу фільму "Джон Вік" про персонажа-вбивцю Єна Кейна, над яким працює Lionsgate. Студія також готує до виходу спіноф фільм "Балерина" з Аною де Армас у головній ролі, дія якого відбувається між третім і четвертим фільмами про Джона Віка.

Крім того, в розробці перебуває п'ятий фільм про Джона Віка, та, за словами джерел, серіал не завадить планам на потенційну нову повнометражну частину.

Раніше Фокус писав, що в Лас-Вегасі анонсували відкриття туристичного атракціону "Джон Вік", що пропонує інтерактивний досвід найманих вбивць.