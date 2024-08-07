"Джона Уика" покажут в новом формате: детали

Киану Ривз, сыгравший Джона Уика в четырех фильмах франшизы, не заявлен на эту роль в сериале. Он станет его исполнительным продюсером.

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Франшиза "Джон Уик" с Киану Ривзом в главной роли расширяется, и теперь медиакорпорация Lionsgate решила снять сериал о наемном убийце под названием "Джон Уик: Под Высоким столом" ("John Wick: Under The High Table"), сообщает Deadline.

История, написанная Робертом Левином ("Черные паруса", "Старик"), начинается сразу после окончания четвертой части полнометражного фильма. Джон Уик покинул мир Высокого стола в шатком положении, а ряд новых героев попытаются сделать себе имя, в то время как некоторые из прежних персонажей франшизы остаются верными старому мировому порядку.

Сериал обещает "объединить новое и старое и перенести вселенную Уика в новую эпоху". Введение новых персонажей в дополнение к уже действующим – не новый подход для Lionsgate. Подобный ход уже был использован в приквеле "Джона Уика" под названием "Континенталь", одном из крупнейших оригинальных запусков Peacock в 2023 году.

Исполнительными продюсерами сериала выступят исполнитель главной роли в оригинальной картине Киану Ривз и ее режиссер Чад Стахелски. Последний также собирается стать режиссером пилотного эпизода. Киану пока что не планирует сниматься в новом шоу.

В "Джоне Уике 4" Джон и его коллега-убийца Кейн (Донни Йен) зарабатывают себе свободу от Высокого стола, а Уинстон (Иэн МакШейн) восстанавливается на должности управляющего отелем New York Continental, после того как Джон (Ривз) убивает Маркиза (Билла Скарсгарда) из Высокого стола, но получает тяжелое ранение. Концовка картины остается неоднозначной, Джон, предположительно, но неподтвержденно — мертв, а сцена после титров намекает на конфронтацию между Кейном и Акирой (Рина Саваяма). Она нападает на него с ножом после того, как Кейн ранее в фильме убил ее отца, Симадзу Кодзи (Хироюки Санада), пощадив ее.

Дополнительная сцена может быть тизером к спин-оффу фильма "Джон Уик" о персонаже-убийце Йена Кейне, над которым работает Lionsgate. Студия также готовит к выходу спин-офф фильм "Балерина" с Аной де Армас в главной роли, действие которого происходит между третьим и четвертым фильмами о Джоне Уике.

Кроме того, в разработке находится пятый фильм о Джоне Уике, но, по словам источников, сериал не помешает планам на потенциальную новую полнометражную часть.

Ранее Фокус писал, что в Лас-Вегасе анонсировали открытие туристического аттракциона "Джон Уик", предлагающего интерактивный опыт наемных убийц.