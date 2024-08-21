День апостола Фаддея: что можно и чего нельзя делать 21 августа

В этот день яблоки приобретают целебную силу. Собранные 21 августа, они сулят хороший урожай фруктов в следующем году

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21 августа православная церковь отмечает день Апостола Фаддея, одного из 70-ти учеников Иисуса Христа, который проповедовал в Сирии и Месопотамии, основав там церкви и отвернув многих от язычества.

Фаддей родился в сирийском городе Эдессе, там и вырос. Однажды, придя в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь святого Иоанна Предтечи, и его слова поразили его. Он принял от него Крещение и остался в Палестине.

Когда Фаддей увидел Христа, то стал его учеником. Он был избран в числе 70 человек, которые несли людям рассказы о христианской вере. Иисус посылал учеников туда, куда хотел, но не мог попасть сам.

После Вознесения Спасителя на небо апостол Фаддей проповедовал в Сирии и Месопотамии. Он пришел с проповедью Евангелия в Эдессу и обратил ко Христу князя Авгаря, народ и жрецов. Проповедь свою он утверждал многими чудесами, о которых потом Авгарь писал ассирийскому царю Нарсесу. Он также поставил священников и создал Едесскую Церковь.

За все это князь хотел наградить апостола Фаддея богатыми дарами, но тот отказался и ушел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру.

Дойдя с проповедью к финикийскому городу Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно умер в 44 году. Это место кончины указывается в славянской минее. По другим источникам, он скончался в Эдессе. Есть еще армянское предание, согласно которому Фаддей умер мученической смертью: после пыток ему отрубили голову.

Фаддей упоминается, как апостол Христа, во всех четырех Евангелиях и Деяниях апостолов, однако в истории у него есть тезка Фаддей (Ливвей). Так называли одного из 12 апостолов Христа Иуду Иаковлева (не Искариота, который предал Иисуса).

"Божественный Иуда, не Искариотский, а иной, проповедовал Евангелие и распространял христианство сначала в Иудее, Галилее, Самарии, Идумее, потом в Аравии, Сирии и Месопотамии, наконец, пришел в город Едессу, принадлежавший царю Авгарю, где еще раньше его проповедовал Евангелие другой Фаддей, один из семидесяти апостолов. Здесь апостол Иуда докончил и исправил то, что не было окончено тем Фаддеем", – говорят о нем церковные историки.

Чего нельзя делать 21 августа?

Как в любой церковный праздник, нельзя ссориться, сквернословить и обижать кого-то.

Запрещается сквернословить.

Не надо тратить много денег и делать крупные покупки – можно потерять достаток.

Не нужно ходить в гости и приглашать кого-то к себе в дом, чтобы избежать конфликтов.

Нельзя вытирать пыль – это может навлечь трудности и проблемы.

Не рекомендуется смотреть в глаза кареглазым людям и не начинать с ними разговор, потому что они могут сглазить вас, сами того не желая.

Что можно делать 21 августа?

Считается, что в этот деь яблоки имеют особенно целительную силу, поэтому рекомендуется есть их побольше и делать заготовки на зиму из них. Собранные в этот день яблоки – к хорошему их урожаю в следующем году.

В этот день сеют щавель.

Приметы и традиции 21 августа

Если в этот день много паутины в воздухе – тепло будет еще долго.

Северный ветер – к стремительному похолоданию.

Хорошая погода сулит солнце и тепло еще на несколько дней.

Если видно много паутины — ждите теплой погоды.

Линяют куры – к теплой зиме.

Ранее Фокус писал, какие вещи нельзя выбрасывать из дома.