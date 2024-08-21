День апостола Тадея: що можна і чого не можна робити 21 серпня

У цей день яблука набувають цілющої сили. Зібрані 21 серпня, вони обіцяють гарний урожай фруктів наступного року

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21 серпня православна церква відзначає день Апостола Фаддея, одного з 70-ти учнів Ісуса Христа, який проповідував у Сирії та Месопотамії, заснувавши там церкви і відвернувши багатьох від язичництва.

Фаддей (Тадей) народився в сирійському місті Едессе, там і виріс. Одного разу, прийшовши в Єрусалим на свято, він почув проповідь святого Іоанна Предтечі, і його слова вразили його. Він прийняв від нього Хрещення і залишився в Палестині.

Коли Тадей побачив Христа, то став його учнем. Його обрали серед 70 осіб, які несли людям розповіді про християнську віру. Ісус посилав учнів туди, куди хотів, але не міг потрапити сам.

Після Вознесіння Спасителя на небо апостол Тадей проповідував у Сирії та Месопотамії. Він прийшов із проповіддю Євангелія в Едессу і навернув до Христа князя Авгаря, народ і жерців. Проповідь свою він стверджував багатьма чудесами, про які потім Авгар писав ассирійському царю Нарсесу. Він також поставив священників і створив Едесську Церкву.

За все це князь хотів нагородити апостола Тадея багатими дарами, але той відмовився і пішов із проповіддю в інші міста, навертаючи багатьох язичників до християнської віри.

Дійшовши з проповіддю до фінікійського міста Вірита (Бейрута), він заснував там Церкву і в тому ж місті мирно помер у 44 році. Це місце кончини вказується в слов'янській мінеї. За іншими джерелами, він помер в Едесі. Є ще вірменський переказ, згідно з яким Тадей помер мученицькою смертю: після тортур йому відрубали голову.

Тадей згадується, як апостол Христа, у всіх чотирьох Євангеліях і Діяннях апостолів, проте в історії в нього є тезка Тадей (Ліввей). Так називали одного з 12 апостолів Христа Іуду Яковлєва (не Іскаріота, який зрадив Ісуса).

"Божественний Іуда, не Іскаріотський, а інший, проповідував Євангеліє і поширював християнство спочатку в Іудеї, Галілеї, Самарії, Ідумеї, потім в Аравії, Сирії та Месопотамії, нарешті прийшов до міста Едеси, яке належало цареві Авгарю, де ще раніше за нього проповідував Євангеліє інший Фаддей, один із сімдесяти апостолів. Тут апостол Іуда докінчив і виправив те, що не було закінчено тим Фаддеєм", — кажуть про нього церковні історики.

Чого не можна робити 21 серпня?

Як у будь-яке церковне свято, не можна сваритися, лихословити й ображати когось.

Забороняється лихословити.

Не треба витрачати багато грошей і робити великі покупки — можна втратити достаток.

Не потрібно ходити в гості та запрошувати когось до себе в дім, щоб уникнути конфліктів.

Не можна витирати пил — це може накликати труднощі та проблеми.

Не рекомендується дивитися в очі карооким людям і не починати з ними розмову, бо вони можуть наврочити вас, самі того не бажаючи.

Що можна робити 21 серпня?

Вважається, що цього дня яблука мають особливо цілющу силу, тому рекомендується їсти їх побільше і робити заготовки на зиму з них. Зібрані цього дня яблука — до гарного їхнього врожаю наступного року.

У цей день сіють щавель.

Прикмети і традиції 21 серпня

Якщо цього дня багато павутини в повітрі — тепло буде ще довго.

Північний вітер — до стрімкого похолодання.

Гарна погода обіцяє сонце і тепло ще на кілька днів.

Якщо видно багато павутини — чекайте теплої погоди.

Линяють кури — до теплої зими.

Раніше Фокус писав, які речі не можна викидати з дому.