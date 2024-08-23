23 августа день памяти мученика Луппа Солунского: приметы и запреты

Этот день считается счастливым для создания семьи и начала новых отношений.

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23 августа православная церковь чтит память мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского)

История праздника

Лупп жил в конце III – начале IV века. Он был слугой святого великомученика Димитрия Солунского. Когда тот умирал, Лупп смочил свою одежду его кровью и взял себе перстень с его руки. Именем Димитрия, его кровью и кольцом Лупп творил в Солуни чудеса и проповедовал веру во Христа. Однажды Лупп разбил языческих идолов в храме, других утопил в море, за что подвергся преследованию, но остался невредимым. Язычники бросились к нему с мечами, чтобы разрубить его на части, но сошли с ума иначали рубить друг друга. Лупп же проповедовал им Слово Божье, пытаясь вразумить их.

Несмотря на все усилия, преследователи не могли подойти к нему вплотную, потому что сила Христова им мешала. Они начали метать в него стрелы, но они опять же поражали их самих, не зацепив Луппа.

Имея большую веру во Христа, святой еще не успел креститься. Видя, что есть большая опасность, что враги не отпустят его, он, чтобы не умереть не крещеным, помолился Богу, и немедленно с неба пролилась вода. Таким образом мученик принял крещение.

После этого Лупп добровольно сдался. По приказу императора Максимиана Галерия он был убит с помощью меча примерно в 306 году.

Что можно делать 23 августа?

Считалось, что в этот день случаются первые заморозки. После луппенских морозов полагалось ходить за брусникой и клюквой. Раньше это делали женщины и дети.

День святого Луппа считается благоприятным для венчания и сватовства.

Чего нельзя делать 23 августа?

Нельзя ругаться, ссориться и плохо думать о родных.

Запрещено давать в долг, чтобы не отдать свой достаток. Также нельзя брать деньги взаймы.

В этот день не подметают и не мою полы, чтобы не вымести (смыть) удачу.

Наши предки верили, что в этот день нельзя разговаривать с незнакомыми мужчинами, потому что в их обличии может прятаться нечистая сила.

Приметы 23 августа

Если журавли в этот день на юг потянулись – зима будет ранняя. Если журавли летят низко, то зима предстоит теплая, а если высоко – холодная. Журавли летят низко, быстро, тихо – к скорому ненастью.

Дождь с громом в этот день предсказывали теплую осень и холодную зиму.

Нет заморозков утром – к теплому сентябрю.

В этот день льны "лупятся". По наблюдениям крестьян, лен две недели цветет, четыре недели спеет, а на седьмую семя летит — то есть "лупится".

Если вечером появился туман – к улучшению погоды.

Ранее Фокус писал, откуда берутся народные приметы.