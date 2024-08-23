23 серпня день пам'яті мученика Луппа Солунського: прикмети і заборони

Цей день вважається щасливим для створення сім'ї та початку нових стосунків.

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23 серпня православна церква вшановує пам'ять мученика Луппа Солунського (Фессалонікійського)

Історія свята

Лупп жив наприкінці III – початку IV століття. Він був слугою святого великомученика Димитрія Солунського. Коли той помирав, Лупп змочив свій одяг його кров'ю і взяв собі перстень з його руки. Іменем Димитрія, його кров'ю і перснем Лупп творив у Солуні чудеса і проповідував віру в Христа. Одного разу Лупп розбив язичницьких ідолів у храмі, інших втопив у морі, за що зазнав переслідування, але залишився неушкодженим. Язичники кинулися до нього з мечами, щоб розрубати його на частини, але збожеволіли і почали рубати один одного. Лупп же проповідував їм Слово Боже, намагаючись напоумити їх.

Попри всі зусилля, переслідувачі не могли підійти до нього впритул, бо сила Христова їм заважала. Вони почали метати в нього стріли, але вони знову ж таки вражали їх самих, не зачепивши Луппа.

Маючи велику віру в Христа, святий ще не встиг охреститися. Бачачи, що є велика небезпека, що вороги не відпустять його, він, щоб не померти не хрещеним, помолився Богу, і негайно з неба пролилася вода. Так мученик прийняв хрещення.

Після цього Лупп добровільно здався. За наказом імператора Максиміана Галерія його вбили за допомогою меча приблизно 306 року.

Що можна робити 23 серпня?

Вважалося, що цього дня трапляються перші заморозки. Після луппенських морозів належало ходити за брусницею і журавлиною. Раніше це робили жінки і діти.

День святого Луппа вважається сприятливим для вінчання і сватання.

Чого не можна робити 23 серпня?

Не можна лаятися, сваритися і погано думати про рідних.

Заборонено давати в борг, щоб не віддати свій достаток. Також не можна брати гроші в борг.

Цього дня не підмітають і не миють підлоги, щоб не вимести (змити) удачу.

Наші пращури вірили, що цього дня не можна розмовляти з незнайомими чоловіками, бо в їхній подобі може ховатися нечиста сила.

Прикмети 23 серпня

Якщо журавлі цього дня на південь потягнулися — зима буде рання. Якщо журавлі летять низько, то зима буде теплою, а якщо високо — холодною. Журавлі летять низько, швидко, тихо — до швидкої негоди.

Дощ із громом цього дня пророкували теплу осінь і холодну зиму.

Немає заморозків уранці — до теплого вересня.

Цього дня льони "лупляться". За спостереженнями селян, льон два тижні цвіте, чотири тижні достигає, а на сьомий насіння летить — тобто "лупиться".

Якщо ввечері з'явився туман — до поліпшення погоди.

Раніше Фокус писав, звідки беруться народні прикмети.