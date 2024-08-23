Дочь президента "Динамо" Игоря Суркиса впервые станет мамой (фото)

Яна Суркис и ее муж Кристиан Биловар поженились за год до этого. Впрочем, они долгое время скрывали новости о свадьбе.

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22-летняя балерина Яна Суркис сообщила о беременности. Дочь президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса рассказала о предстоящем пополнении в семье в своем Instagram.

Девушка находится на шестом месяце беременности и, вероятно, сделает знаменитого отца впервые дедушкой, ведь о детях его старшей 39-летней дочери Марины неизвестно.

"6 месяцев роста любви", — написала Яна Суркис.

На фото дочь Игоря Суркиса позировала на пляже в длинном полупрозрачном платье, демонстрируя свой заметно округленный живот.

Отец ребенка — 23-летний футболист Кристиан Биловар. Пара поженилась год назад, однако сообщила об этом недавно.

Яна Суркис

"Сегодня год, как мы семья", — написали супруги 28 июля 2024 года.

Яна Суркис и Кристиан Биловар

Интересно, что кроме Игоря Суркиса в "Динамо" также есть другие члены этой семьи: сын старшего брата президента Вячеслав Суркис на позиции голкипера в молодежной команде клуба. Сам Григорий Суркис — отец Вячеслава и брат Игоря — формально в нынешнем "Динамо" никаких должностей не имеет, однако ранее был владельцем, президентом и почетным президентом киевлян, пишет Sport.ua.

Напомним, дочь мэра Днепра Бориса Филатова Екатерина выходит замуж.

Также Фокус писал о беременности "Мисс Украина Вселенная-2022" Виктории Апанасенко.