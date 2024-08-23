Донька президента "Динамо" Ігоря Суркіса вперше стане мамою (фото)

Яна Суркіс та її чоловік Крістіан Біловар одружилися за рік до цього. Втім, вони тривалий час приховували новини про весілля.

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22-річна балерина Яна Суркіс повідомила про вагітність. Донька президента київського "Динамо" Ігоря Суркіса розповіла про майбутнє поповнення в родині у своєму Instagram.

Дівчина перебуває на шостому місяці вагітності та, ймовірно, зробить знаменитого батька вперше дідусем, адже про дітей його старшої 39-річної доньки Марини невідомо.

"6 місяців зростання любові", — написала Яна Суркіс.

На фото донька Ігоря Суркіса позувала на пляжі в довгій напівпрозорій сукні, демонструючи свій помітно округлений живіт.

Батько дитини — 23-річний футболіст Крістіан Біловар. Пара одружилася рік тому, проте повідомила про це нещодавно.

Яна Суркіс

"Сьогодні рік, як ми сім'я", — написало подружжя 28 липня 2024 року.

Яна Суркіс та Крістіан Біловар

Цікаво, що окрім Ігоря Суркіса в "Динамо" також є інші члени цієї родини: син старшого брата президента В'ячеслав Суркіс на позиції голкіпера у молодіжній команді клубу. Сам Григорій Суркіс – батько В'ячеслава та брат Ігоря – формально в нинішньому "Динамо" жодних посад не має, проте раніше був власником, президентом та почесним президентом киян, пише Sport.ua.

Нагадаємо, донька мера Дніпра Бориса Філатова Катерина виходить заміж.

Також Фокус писав про вагітність "Міс Україна Всесвіт-2022" Вікторії Апанасенко.