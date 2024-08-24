День памяти мученика Евтихия: почему 24 августа нельзя ходить в лес

Второе название этого праздника – "Евтихия – Заря тихая".

Related video

24 августа православная церковь чтит память мученика Евтихия, одного из учеников святых апостолов Павла и Иоанна Богослова.

История праздника

Евтихий, будущий архиепископ Константинопольский, родился во фригийском поселении Севастия в семье воина Александра и дочери священника Синесии. Дед воспитывал внука в христианской вере.

Когда мальчику исполнилось 12 лет, родители отправили его в Константинополь получать образование. Там он добился успехов в науке, однако, став взрослым, потом понял, что человеческие знания – ничто по сравнению с учением Христа. Юноша решил посвятить себя служению Господу.

Хоть Евтихий и не входил в число 70 апостолов, которые были приближены к Иисусу Христу, он сыграл большую роль в становлении христианской веры там, где проповедовал.

Сначала он, услышав проповедь Иоанна Богослова, стал его учеником и путешествовал с ним по разным странам, чтобы нести Слово Божье. Позже его наставником стал апостол Павел.

Вера Евтихия разозлила язычников. Они истязали его, бросали в огонь, в клетки к диким животным, морили голодом, прижигали тело раскаленным железом. По одной из легенд, лев, которого выпустили к Евтихию из клетки, заговорил человеческим голосом. Многие, кто видел это, обратились в христианство.

Однако чудеса, явленные Евтихием, не спасли его от мученической смерти. Он был обезглавлен в его родном городе.

Что можно делать 24 августа?

День памяти мученика Евтихия еще называют праздником Тихая заря. К этому времени день убывал, а ночь увеличивалась, наступало тихое время, когда работы становилось все меньше.

24 августа крестьяне убирают урожай с огорода, чтобы его не повредили ветры, осадки и холода.

Чего нельзя делать 24 августа?

Нельзя ссориться, оскорблять людей, мстить и сквернословить.

В этот день запрещается ходить в лес, поскольку высокий риск заблудиться.

24 августа нужно быть осторожными с острыми и режущими предметами. Рана, полученная в этот день, заживает очень медленно.

Приметы 24 августа

Дождь на Евтихия – к хорошему урожаю в следующем году и сухой осени.

Синица кричит 6 сентября – к скорой осени с дождями и холодной погодой.

Темные облака на небе – к холодам.

Урожай желудей – к холодной и суровой зиме.

Ранее Фокус писал, в какие дни недели нельзя мыть голову, чтобы не потерять деньги и успех.