День пам'яті мученика Євтихія: чому 24 серпня не можна ходити в ліс
Друга назва цього свята — "Євтихія — Зоря тиха".
24 серпня православна церква вшановує пам'ять мученика Євтихія, одного з учнів святих апостолів Павла та Іоанна Богослова.
Історія свята
Євтихій, майбутній архієпископ Константинопольський, народився у фригійському поселенні Севастія в сім'ї воїна Олександра і доньки священика Синесії. Дід виховував онука в християнській вірі.
Коли хлопчикові виповнилося 12 років, батьки відправили його до Константинополя здобувати освіту. Там він домігся успіхів у науці, однак, ставши дорослим, потім зрозумів, що людські знання — ніщо порівняно з вченням Христа. Юнак вирішив присвятити себе служінню Господу.
Хоч Євтихій і не входив до числа 70 апостолів, які були наближені до Ісуса Христа, він відіграв велику роль у становленні християнської віри там, де проповідував.
Спочатку він, почувши проповідь Іоанна Богослова, став його учнем і мандрував із ним різними країнами, щоб нести Слово Боже. Пізніше його наставником став апостол Павло.
Віра Євтихія розлютила язичників. Вони катували його, кидали у вогонь, у клітки до диких тварин, морили голодом, припікали тіло розпеченим залізом. За однією з легенд, лев, якого випустили до Євтихія з клітки, заговорив людським голосом. Багато хто, хто бачив це, навернулися в християнство.
Однак чудеса, явлені Євтихієм, не врятували його від мученицької смерті. Його обезголовили в його рідному місті.
Що можна робити 24 серпня?
День пам'яті мученика Євтихія ще називають святом Тиха зоря. До цього часу день зменшувався, а ніч збільшувалася, наставав тихий час, коли роботи ставало все менше.
24 серпня селяни прибирають врожай з городу, щоб його не пошкодили вітри, опади та холоди.
Чого не можна робити 24 серпня?
- Не можна сваритися, ображати людей, мстити і лихословити.
- Цього дня забороняється ходити в ліс, оскільки високий ризик заблукати.
- 24 серпня потрібно бути обережними з гострими і ріжучими предметами. Рана, отримана цього дня, заживає дуже повільно.
Прикмети 24 серпня
- Дощ на Євтихія — до гарного врожаю наступного року і сухої осені.
- Синиця кричить 6 вересня — до швидкої осені з дощами і холодною погодою.
- Темні хмари на небі — до холодів.
- Урожай жолудів — до холодної і суворої зими.
Раніше Фокус писав, у які дні тижня не можна мити голову, щоб не втратити гроші й успіх.