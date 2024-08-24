День пам'яті мученика Євтихія: чому 24 серпня не можна ходити в ліс

Друга назва цього свята — "Євтихія — Зоря тиха".

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24 серпня православна церква вшановує пам'ять мученика Євтихія, одного з учнів святих апостолів Павла та Іоанна Богослова.

Історія свята

Євтихій, майбутній архієпископ Константинопольський, народився у фригійському поселенні Севастія в сім'ї воїна Олександра і доньки священика Синесії. Дід виховував онука в християнській вірі.

Коли хлопчикові виповнилося 12 років, батьки відправили його до Константинополя здобувати освіту. Там він домігся успіхів у науці, однак, ставши дорослим, потім зрозумів, що людські знання — ніщо порівняно з вченням Христа. Юнак вирішив присвятити себе служінню Господу.

Хоч Євтихій і не входив до числа 70 апостолів, які були наближені до Ісуса Христа, він відіграв велику роль у становленні християнської віри там, де проповідував.

Спочатку він, почувши проповідь Іоанна Богослова, став його учнем і мандрував із ним різними країнами, щоб нести Слово Боже. Пізніше його наставником став апостол Павло.

Віра Євтихія розлютила язичників. Вони катували його, кидали у вогонь, у клітки до диких тварин, морили голодом, припікали тіло розпеченим залізом. За однією з легенд, лев, якого випустили до Євтихія з клітки, заговорив людським голосом. Багато хто, хто бачив це, навернулися в християнство.

Однак чудеса, явлені Євтихієм, не врятували його від мученицької смерті. Його обезголовили в його рідному місті.

Що можна робити 24 серпня?

День пам'яті мученика Євтихія ще називають святом Тиха зоря. До цього часу день зменшувався, а ніч збільшувалася, наставав тихий час, коли роботи ставало все менше.

24 серпня селяни прибирають врожай з городу, щоб його не пошкодили вітри, опади та холоди.

Чого не можна робити 24 серпня?

Не можна сваритися, ображати людей, мстити і лихословити.

Цього дня забороняється ходити в ліс, оскільки високий ризик заблукати.

24 серпня потрібно бути обережними з гострими і ріжучими предметами. Рана, отримана цього дня, заживає дуже повільно.

Прикмети 24 серпня

Дощ на Євтихія — до гарного врожаю наступного року і сухої осені.

Синиця кричить 6 вересня — до швидкої осені з дощами і холодною погодою.

Темні хмари на небі — до холодів.

Урожай жолудів — до холодної і суворої зими.

Раніше Фокус писав, у які дні тижня не можна мити голову, щоб не втратити гроші й успіх.