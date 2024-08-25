Церковный календарь: что можно и чего нельзя делать 25 августа

25 августа – последний день сбора грибов для засолки. Далее собранные грибы можно только жарить или варить, но не заготавливать впрок.

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25 августа православные христиане чтят память апостола от 70-ти Тита Критского.

История праздника

Тит родился на острове Крит в семье знатных язычников. Став взрослым, он увлекался философией, поэзией, науками. Он вел добродетельную жизнь без пороков и искушений и оставался девственником. За праведность Бог обратил на него внимание. Когда Титу было 20 лет, услышал голос, внушавший ему оставить эллинскую премудрость, потому что она не давала душе спасения, и искать ту, которая спасет.

После этого сна святой Тит ждал еще один год, не будет ли ему еще подобного веления и, действительно, ему было указано ознакомиться с учением Божиих пророков. Первое, что ему довелось прочитать, была Книга пророка Исаии. Открыв ее на 41 главе, он был поражен словами, сказанными как бы про его собственное духовное состояние.

Когда до Крита дошел слух о появившемся в Палестине великом пророке и о чудесах, творимых им, правитель острова Крита, родной дядя Тита, послал его туда. Этим пророком был Иисус Христос. Послушав его проповедь, Тит уверовал в Бога. Он стал свидетелем страданий Сына Божьего, его воскресения и вознесения на небо.

В день Пятидесятницы будущий апостол слышал, стоя в народе, как 12 апостолов после сошествия на них Святого Духа говорили разными языками, в том числе на языке критян. Он принял Крещение от апостола Павла и стал его ближайшим учеником. Тит сопровождал апостола Павла в его миссионерских путешествиях, неоднократно выполнял его поручения, касающиеся новоустроенных Церквей, и был с ним в Иерусалиме.

Святой Тит был причислен к 70-ти апостолам и рукоположен апостолом Павлом во епископа Критского. Около 65 года, незадолго до второго заточения, апостол Павел направил пастырское послание своему избраннику. Когда апостол Павел как узник был привезен в Рим на суд кесаря, святой Тит оставил временно свою критскую паству и пошел в Рим послужить своему духовному отцу. После мученической кончины апостола Павла апостол Тит вернулся в главный город Крита – Гортину.

Он привел к вере многих людей и мирно умер в 94-летнем возрасте. По другим данным он прожил 107 лет. По преданиям, перед смертью его лицо просияло как солнце.

Также в этот день чтят память еще одного святого – Варфоломея. Он проповедовал христианство в Армении. Известно, что его схватили на территории Баку и подвергли многочисленным мучениям за веру во Христа.

Что можно делать 25 августа?

Другие названия этого праздника – Тита-Грибника и Тита-Листопадника.

В этот день принято ходить в лес за грибами. Наши предки верили, что день пророка Тита – последний, когда можно солить грибы на зиму.

25 августа молятся об укреплении веры и просят сил для преодоления житейских трудностей.

День считается благоприятным для покупок и поездок.

Рекомендуется затеять уборку в доме, чтобы привлечь достаток.

В этот день можно было умываться серебряной водой – это даст человеку красоту и здоровье на целый год.

Чего нельзя делать 25 августа

На Тита не советуют начинать стройку или ремонт, потому что придется переделывать.

Нельзя ругаться, сквернословить, отказывать в помощи нуждающимся.

Если в этот день идет дождь, то нельзя проводить лечебные и магические ритуалы, потому что дождевая вода все смоет.

Приметы 25 августа

Много грибов в лесу – к затяжной и холодной зиме.

Перелетные птицы садятся на землю – погода будет ясной. Если же они сидят на крышах домов – к непогоде.

Дождь после обеда – к ливню на следующий день.

Осыпаются листья – к ранней и суровой зиме.

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