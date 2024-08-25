Церковний календар: що можна і чого не можна робити 25 серпня

25 серпня — останній день збору грибів для засолювання. Далі зібрані гриби можна тільки смажити або варити, але не заготовлювати про запас.

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25 серпня православні християни вшановують пам'ять апостола від 70-ти Тита Критського.

Історія свята

Тит народився на острові Крит у родині знатних язичників. Ставши дорослим, він захоплювався філософією, поезією, науками. Він вів доброчесне життя без пороків і спокус і залишався незайманим. За праведність Бог звернув на нього увагу. Коли Титу було 20 років, почув голос, який навіював йому залишити еллінську премудрість, бо вона не давала душі порятунку, і шукати ту, що врятує.

Після цього сну святий Тит чекав ще один рік, чи не буде йому ще подібного веління, і, справді, йому було вказано ознайомитися з вченням Божих пророків. Перше, що йому довелося прочитати, була Книга пророка Ісаї. Відкривши її на 41 розділі, він був вражений словами, сказаними ніби про його власний духовний стан.

Коли до Криту дійшла чутка про великого пророка, який з'явився в Палестині, і про чудеса, які він творив, правитель острова Криту, рідний дядько Тита, послав його туди. Цим пророком був Ісус Христос. Послухавши його проповідь, Тит увірував у Бога. Він став свідком страждань Сина Божого, його воскресіння і вознесіння на небо.

У день П'ятидесятниці майбутній апостол чув, стоячи в народі, як 12 апостолів після зішестя на них Святого Духа говорили різними мовами, зокрема мовою критян. Він прийняв Хрещення від апостола Павла і став його найближчим учнем. Тит супроводжував апостола Павла в його місіонерських подорожах, неодноразово виконував його доручення, що стосувалися новозбудованих Церков, і був із ним у Єрусалимі.

Святий Тит був зарахований до 70-ти апостолів і висвячений апостолом Павлом на єпископа Критського. Близько 65 року, незадовго до другого ув'язнення, апостол Павло направив пастирське послання своєму обранцеві. Коли апостола Павла як в'язня привезли до Риму на суд кесаря, святий Тит залишив тимчасово свою критську паству і пішов до Риму послужити своєму духовному батькові. Після мученицької кончини апостола Павла апостол Тит повернувся в головне місто Криту — Гортіну.

Він привів до віри багатьох людей і мирно помер у 94-річному віці. За іншими даними він прожив 107 років. За переказами, перед смертю його обличчя просяяло як сонце.

Також цього дня вшановують пам'ять ще одного святого — Варфоломія. Він проповідував християнство у Вірменії. Відомо, що його схопили на території Баку і піддали численним мукам за віру в Христа.

Що можна робити 25 серпня?

Інші назви цього свята — Тита-Грибника і Тита-Листопадника.

Цього дня заведено ходити в ліс по гриби. Наші предки вірили, що день пророка Тита — останній, коли можна солити гриби на зиму.

25 серпня моляться про зміцнення віри і просять сил для подолання життєвих труднощів.

День вважається сприятливим для покупок і поїздок.

Рекомендується затіяти прибирання в будинку, щоб залучити достаток.

Цього дня можна було вмиватися срібною водою — це дасть людині красу і здоров'я на цілий рік.

Чого не можна робити 25 серпня

На Тита не радять починати будівництво або ремонт, тому що доведеться переробляти.

Не можна лаятися, лихословити, відмовляти в допомозі нужденним.

Якщо цього дня йде дощ, то не можна проводити лікувальні та магічні ритуали, бо дощова вода все змиє.

Прикмети 25 серпня

Багато грибів у лісі — до затяжної та холодної зими.

Перелітні птахи сідають на землю — погода буде ясною. Якщо ж вони сидять на дахах будинків — до негоди.

Дощ після обіду — до зливи наступного дня.

Осипається листя — до ранньої та суворої зими.

Раніше Фокус писав, що чекати після того, як спіткнувся.