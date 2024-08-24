У британских властей есть план на случай смерти кота Ларри с Даунинг-стрит (фото)

"Главный мышелов" резиденции премьер-министра Великобритании известен непростым характером. Ларри имеет репутацию довольно неуживчивого кота, который не может ладить с другими животными.

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У британских властей есть план на случай смерти кота Ларри, служащего в резиденции премьера с 2011 года. План даже получил кодовое название, пишет Times,

"Он прогнал несколько мышей — и пять премьер-министров. В зрелом возрасте 17 лет были приняты меры (когда придет время), чтобы сообщить эту новость благодарной нации", — говорится в публикации.

Ларри был "нанят на службу" главным мышеловом в резиденции британских премьеров на Даунинг-стрит, 10, когда во главе правительства Соединенного Королевства был Дэвид Кэмерон. Кот прибыл из приюта для кошек и собак Баттерси.

Кот Ларри Фото: Getty

В таком важном здании кот, вероятно прожил безоблачную жизнь. И теперь, когда питомец достиг достаточно почтенного возраста, создан план под кодовым названием "Ларри Бриджес".

"Среди самых тщательно охраняемых секретов высокопоставленных должностных лиц в правительстве — планы смерти королевской особы. Но есть еще одна фигура, которая была постоянным спутником… шести премьер-министров… Высшие должностные лица, работавшие на Даунинг-стрит в течение последнего года, составили план объявления о смерти Ларри-кота", — пишет издание.

Как сообщается, уже готовы фотографии Ларри на Даунинг-стрит для публикации после известия о его кончине, они хранятся в закрытых папках. Пресс-релиз и материалы для публикаций в соцсетях также считаются "готовыми к печальному дню его ухода".

Однако источники издания успокаивают общественность — несмотря на почтенный возраст, главный мышелов резиденции правительства Британии "сейчас чувствует себя хорошо".

Ранее, 11 июня, Фокус писал о том, что кот Ларри с Даунинг-стрит установил рекорд, ведь при нем сменилось шесть премьер-министров Британии.