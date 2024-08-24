У британської влади є план на випадок смерті кота Ларрі з Даунінг-стріт (фото)

"Головний мишолов" резиденції прем'єр-міністра Великої Британії відомий непростим характером. Ларрі має репутацію доволі нелагідного кота, який не може ладнати з іншими тваринами.

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У британської влади є план на випадок смерті кота Ларрі, який служить у резиденції прем'єра з 2011 року. План навіть отримав кодову назву, пише Times,

"Він прогнав кілька мишей — і п'ять прем'єр-міністрів. У зрілому віці 17 років було вжито заходів (коли прийде час), щоб повідомити цю новину вдячній нації", — ідеться в публікації.

Ларрі був "найнятий на службу" головним мишоловом у резиденції британських прем'єрів на Даунінг-стріт, 10, коли на чолі уряду Сполученого Королівства був Девід Кемерон. Кіт прибув із притулку для кішок і собак Баттерсі.

Кіт Ларрі Фото: Getty

У такій важливій будівлі кіт, ймовірно, прожив безхмарне життя. І тепер, коли вихованець досяг досить поважного віку, створено план під кодовою назвою "Ларрі Бріджес".

"Серед найретельніше охоронюваних секретів високопосадовців в уряді — плани смерті королівської особи. Але є ще одна постать, яка була постійним супутником... шести прем'єр-міністрів... Вищі посадовці, які працювали на Даунінг-стріт протягом останнього року, склали план оголошення про смерть Ларрі-кота", — пише видання.

Як повідомляється, вже готові фотографії Ларрі на Даунінг-стріт для публікації після звістки про його смерть, вони зберігаються в закритих папках. Прес-реліз і матеріали для публікацій у соцмережах також вважаються "готовими до сумного дня його відходу".

Однак джерела видання заспокоюють громадськість — незважаючи на поважний вік, головний мишолов резиденції уряду Британії "зараз почувається добре".

Раніше, 11 червня, Фокус писав про те, що кіт Ларрі з Даунінг-стріт встановив рекорд, адже при ньому змінилося шість прем'єр-міністрів Британії.